Általában 4-7 főnek vásárolunk – derül ki a Dell Technologies Magyarország felméréséből. Minden negyedik válaszadónál elektronikai cikk is kerül a fa alá, átlagosan 44 000 Ft értékben.

A legnépszerűbb elektronikai termék az okosóra, a kütyü vásárlók 18 százalékánál ez is kerül a fa alá, ezt kicsit lemaradva követi az okostelefon (15%), a bluetooth fejhallgató (14%), a laptop (12%) és a játékkonzol (10%).

Kiemelkedő azoknak az aránya (79%), akik

a kütyük terén csak az új termékekben bíznak és nem szeretnének használtat ajándékozni.

A válaszadók 17 százaléka szívesen ad használat is, ha újszerű és jó állapotban van, és csupán 4 százalék bízik bennük annyira, hogy többször ajándékozott már használt cikket.

Az előre tervezés kifizetődő

Tudatosan készülünk az ünnepekre, a válaszadók negyede (26%) akár több hónappal korábban beszerzi az ajándékokat, de a megkérdezettek 30 százaléka is legalább egy hónappal karácsony előtt megvesz mindent, tehát a felmérésben résztvevők fele már akár most minden ajándékot be is csomagolhatna.

Nem meglepő ez a fajta ünnepi előkészület, hiszen így a költségek nem egyszerre, év végén terhelik a családi kasszát, és talán valamennyit spórolhatnak is a családok. A KHS legfrissebb adatai alapján 2021 októberében a fogyasztói árak átlagosan 6,5 százalékkal magasabbak voltak az egy évvel korábbinál. Az elmúlt időszakot is a folyamatos infláció és az árak emelkedése jellemezte. A megkérdezettek harmada (34%) egy-két héttel az ünnepek előtt helyezi a kosarába a szeretteinek szánt termékeket és csupán a kitöltők 7 százaléka vásárol az utolsó napokban.

Pontosan mi kerül a fa alá?

A Dell Technologies felmérése azt mutatja, ha elektronikai termék beszerzését tervezzük, akkor

általában a meglepetés varázsára építünk, kockáztatva, hogy esetleg nem tetszik a rokonnak a választás.

A válaszadók több opciót is megadhattak azzal kapcsolatban, hogy hogyan tájékozódnak, mi alapján választanak.

Általában a webáruházak ajánlatainak böngészésével kezdenek (54%), de a kitöltők harmada (35%) termékteszteket is szívesen olvasgat, és az ismerősök ajánlására is hasonlóan sokan adnak (29%). Mindezek mellett ugyanannyian kérik ki a bolti eladók véleményét (13%) mint akik teljesen biztosra mennek és inkább megkérdezik a megajándékozandót (13%), hogy melyik terméket szeretné.

Sorban állás nélkül?

A válaszadók több mint fele (56%) a választott termékek egy részét online veszi meg, másik részéért pedig felkeres valamilyen üzletet. A kitöltők negyede (26%) a járványhelyzettől nem rettenve inkább járja az üzleteket és közben inspirálódik, míg minden tizedik ember (11%) ragaszkodik az online vásárlásokhoz a tömeget és a tolongást elkerülve. Az egyéb kategóriát megjelölők saját készítésű ajándékokat adnak szeretteiknek.

Borítóképünk illusztráció