Hosszasan időztem a Hévíz-patak partján, nézve a boldog arcokat. Kajakkal, kenuval, csónakkal, SUP-on szálltak vízre a bátrak, akikre 10 kilométer evezés, majd 12 kilométer futás várt e gyönyörű vidéken. Előzetesen sokan azt mondták: a lenyűgöző környezet miatt jöttek, hiszen lefelé visz a víz, utána pedig akár sétálni is lehet. No persze, a Hévízbivaly duatlon ennél komolyabb megmérettetés, látszott a küzdelem és a versenyszellem az arcokon: ki a jó eredményért, ki az „életéért” küzdött, s mivel köd nem volt, hát adrenalinfelhő borította a tájat. Coubertin báró szerint: „A béke vagy te, Sport!”, s bár manapság ez sem lenne kevés, de tán ennél is többről van szó. Ez maga az élet. Aki kimarad: lemarad.