Elkövetőként, áldozatként egyaránt, esetleg mind a kettőt is átélheti. A harmadik leggyakoribb iskolai agresszióforma a kiközösítés, az emberek harmada be tud számolni ilyesmiről. Nemrég nagyon ismert színésznőtől hallottam a vele készült interjúban, a társai hónapokig nem szóltak hozzá középiskolás korában. Ráadásul az osztályfőnöke úgy vélte, soha nem viszi semmire. Mit szól egy másik tanárnő ahhoz, hogy a kisegítőbe küldött tanítványa summa cum laude diplomával végzett az egyetemen, s maga is egyetemi tanár lett? Nem minden gyerek iskolai traumája kereteződik át ilyen szerencsésen.