Ahol nem csak a gyerekek tartják számon piros betűsként december hatodikát, elvégre korábbban szobrot is állítottak Szent Miklós tiszteletére. A legkisebbek pedig a helyi közművelődési és városszépítő egyesület közreműködésével idén is üzenhetnek a Mikulásnak. A szervezők a Mindenki Háza postaládájába és a Miklósfai tagóvoda elé elhelyezett ládába december 2-ig (csütörtök) várják az üzeneteket és rajzokat. Arra kérik a jelentkezőket, hogy a pontos címüket is írják meg, és akkor december 5-én (vasárnap) 17 órától a Mikulás kerekeken guruló szánnal viszi el nekik az ajándékokat. A járványhelyzet miatt személyes találkozóra nem lesz lehetőség, de az ablakokból azért lehet integetni a jóságos öregnek és segítő manóinak.