Maldív-szigetek a földi paradicsom, ahol a képeslapok megelevenednek

A Maldív-szigeteken a repülőgépből kilépve a perzselő napsütésbe és a már-már fullasztó trópusi levegőbe beleszippantva az ember percek alatt elfeledi, hogy január van, és odahaza hónapok óta tombol a tél.

Néhány héttel korábban még el sem tudtam képzelni, hogy az eddig csak poszterekről ismert egzotikus világ kitárul előttem, és az évek óta dédelgetett álmom valóra válik. Az utazás minden mozzanatát teljes titokban a párom készítette elő a születésnapomra. Ennél álomszerűbb meglepetés nem is lehetett volna!

Attól a pillanattól fogva, hogy repülővel elértük a hőn áhított desztinációt, egyik ámulatból a másikba estünk. A Maldív-szigetekkel kapcsolatos minden dícshimmnuszokat zengő reklám szlogeneket csak megerősíteni tudom, miszerint méltán híres nászutas cél a vakítóan hófehér homokjával, a kék száz színében pompázó kristálytiszta vízével, szikrázó napsütéssel és az elmaradhatatlan tengerbehajló pálmafákkal. És persze mindezt van hova tovább fokozni ,az igazi „Maldív-érzést” nyújtó resortokkal, víz feletti bungalókkal, ahol a kápárzatos tájjal a páratlan kiszolgálás is társul. Nekünk 16 napot volt szerencsénk ebben a földi paradicsomban eltölteni.

A Maldív-szigetek elhelyezkedése

Már az első pillanatban elvarázsolt, ahogy több ezer méter magasból megláttam alattunk a 800 km hosszan észak-déli irányban elnyúló korallzátony szigetekből álló „gyöngyfüzérként” csoportosul apró türkízkék szigeteket.

A Maldív Köztársaság egy 1196 tökéletesen sík korallszigetből álló az Egyenlítőn átnyúló ország az Indiai-óceánon, India délnyugati csücskétől alig 500km-rel. A szigeteiből kb.200 lakott, további 87 a turisták részére fenntartott resort.

Fővárosa Malé a világ legsűrűbben lakott települése, ám az utazók által kevésbé kedvelt úti cél, mivel sem történelmi, sem pedig egyéb nevezetességekben nem bővelkedik, és a paradicsomi tengerparti élmény is elmarad e szigeten. A város inkább csak adminisztratív szempontból jelentős. A külföldről érkező járatok itt landolnak, ám szinte mindenki – ahogy mi is – csak gyors átutazó, és innen indul tovább a kiválasztott atollhoz hajóval vagy hidroplánnal.

Időjárása, amiben nem lehet csalódni

A bőröndökbe a strandfelszereléseken, a papucsokon és a lenge ruhákon kívül szinte teljesen felesleges bármit is csomagolni, hisz egy mezítlábas paradicsom várja az utazót.

A szigeteken az Egyenlítőhöz való közelség következtében trópusi éghajlat uralkodik. Jellemzően egész évben 22-25 C fok között alakul a minimum hőmérséklet, és 29-34 C fok körül a legmagasabb hőmérséklet. Az időjárást évente kétféle monszun határozza meg. A szárazabb időszak november és április közé tehető, ez az úgynevezett főszezon, ami a turisták körében a legkedveltebb, mivel ekkor lehet számítani a legtöbb napsütésre, és a legkevesebb csapadékra. A nedvesebb időszak pedig májustól októberig tart.

A folyamatos melegnek köszönhetően pedig az óceán vize soha nem csökken 27-29 fok alá.

Tengeri élmények

A maldív nyaralás fő attrakcióját az óceánban szerezhető élmények jelentették, amihez minden tökéletesen adott volt. A víz mindig kellemes hőmérsékletű, lassan mélyülő és kristálytiszta, ezért a tengeri élőlények páratlan látvány nyújtanak. Szinte elég volt a derékig érő vízben letekintenünk és már különféle színes kis halak úsztak körülöttünk. Egyedülálló, ahogy a lábunk körül köröznek a bébi cápák, és mindezt veszélytelenül élvezhettük, mivel ezek teljesen ártalmatlanok. A sziget körülötti korallzátonyok kiválóan alkalmasak a snorkelezésre, ami a búvárkodásban kevésbé jártasoknak is pazar élményt nyújt, így nekem is az volt, aki még soha nem merült. A szállodánk egyik nagy szenzációja volt a cetcápales, amikor is egy csuklósbusz nagyságú hallal úszhattunk együtt. A cetcápa a legnagyobb testű hal a világon, ám mérete ellenére mégsem húsevő. Esténként pedig a resortunk cápaetetést tartott, amivel előcsalogatták az éhes vízi élőlényeket, és sikerült megpillantanunk a világ legnagyobb rájáját, a mantát.

A part, a romantika csimborasszója

A szigetek partjai attól annyira sajátosan romantikusak, hogy a tengeren és a szárazföldön is alig látható bármiféle közlekedés, ami rontana az idilli képen. A szigetünk gyalog is 30 perc alatt körbesétálható volt, méghozzá anélkül, hogy találkoztunk volna egy sor turistával. Így egy este sem maradhatott ki a meghitt séta az eget valószínűtlenül narancssárgára festő naplementében vacsora előtt vagy annak levezetéseként.

Napközben pedig a fehér homokra kinyúló buja élénkzöld növényzetet és a türkízkék vizet nézve nem csoda, hogy Robinson Crusoe-nak éreztük magunkat egy édenkerti lakatlan szigeten.

Maldív-szigetek gasztronómiája

A sziget földrajzi adottságainak révén halban és kókuszban dúskál, s ezekből végtelen az utánpótlás. Az ételek fűszerezése pedig alapvetően ázsiai jellegű, az erősen pikáns, csípős ízek dominálnak, és előszerettel használják a curryt.

Számomra a helyi ínyencségek kóstolása mindig hozzá tartozik az utazáshoz, hisz egy országot a konyháján keresztül ismerhetünk meg a legjobban. Ezért ahol éppen tartózkodom, mindig az ottani autentikus konyha ételeit fogyasztom. Egy finoman elkészített, frissen grillezett ördöghal vagy tonhal elfogyasztására a legkiválóbb lehetőség a Maldív-szigeteken van. Így kétség sem fér hozzá, hogy életem egyik legnagyobb mennyiségű kókuszdió és halfogyasztása ebben a két hétben törént.