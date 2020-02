ZTE FC: nem adják fel a harcot és a szurkolókat is erre kérik

A szombati Paks – ZTE FC NB I-es labdarúgó mérkőzés után, amit a paksiak 2-0-ra megnyertek rendkívül feszült volt a hangulat a ZTE FC öltözőjében, de nem csak ott. Végh Gábor, a csapat többségi tulajdonosa a második paksi gól után elhagyta a stadiont és meg lehetett érteni elkeseredettségét. Vasárnap sikerült vele beszélni, és ő is szerette volna tisztázni a kialakult helyzetet.

– Egész éjjel nem aludtam, annyira feszült voltam, de ma délelőtt már elemeztünk. Dobos Barna vezetőedzővel és Sallói István sportigazgatóval hármasban beszéltük át a dolgokat – mondta el Végh Gábor vasárnap kora délután.

– Úgy látom, hogy nincs értelme kapkodni, nem biztos, hogy az edzőváltás oldaná meg a gondjainkat ebben a sűrű menetelésben. Őszintén átbeszéltük a hibákat, látjuk ezeket, a céljainkat el akarjuk érni, és ebben továbbra is kérem a szurkolók segítségét. Álljanak mellettünk, ahogy eddig is tették! Mindenki higgye el, azért erősítettünk a télen, hogy sikerüljön bent maradni. A legegyszerűbb lenne most edzőt váltani, s ha csak edzőgond lenne, nem várnék. Azt kértem Dobos Barnától: amelyik játékos nem tesz meg mindent a csapat sikeréért, hívják bárhogy is, tegye ki a keretből. Mi nem adjuk fel a harcot és kérem, hogy a szurkolók se tegyék ezt!