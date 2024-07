– Felsőrajki születésű vagyok, de ott az általános iskolában különösebben nem sportoltam semmit – mesélte Valéria. – Csak az iskolai testnevelésóra keretében mozogtunk, amennyit lehetett. Nagykanizsán előbb a Landler- (ma Batthyány-) gimnáziumba kerültem, és ott kipróbáltam ugyan a kosárlabdát, de csak iskolai keretek között játszottam. Abban az időben tartottak amolyan honvédelmi napokat a suliban és külső helyszíneken is. Egyik alkalommal a nagykanizsai Gábor Áron laktanyában a lövészetet lehetett kipróbálni. Először csak megmutatták, miként kell használni a fegyvert, kipróbáltam, aztán lőttem is. 16 éves lehettem, emlékszem, mindegyikünk mellett állt egy katona, aki felügyelt bennünket, miként teljesítünk. Jól mehetett, mert a mögöttem álló fiatal szólt a másiknak, hogy nézze meg a lőlapomat, mert abból a csoportból én céloztam a legjobban. Ám nem folytattam sportként, inkább 1973-ban leérettségiztem. A gépgyárba kerültem az irodába dolgozni, s akkor az ottani férfi lövészcsapat mellé szerveztek egy női egységet is. Megkérdezték, kinek lenne kedve megpróbálni, így jelentkeztem. Persze ott is volt teszt és pontosan lőttem.

Hozzátette: 1975-ben az első Bányász országos bajnokságon ismerkedett meg a későbbi férjével, aki szintén a lövészetben jeleskedett. Majd 1978-tól az olajiparban dolgozóknak és bányászoknak szervezett országos bajnokságokon szerepelt, csapatban és persze egyéniben is nyílt irányzékú kispuska 50 méteres versenyszámban indult. Egy évvel később a Zala megyei bajnokságban is szerepelt, ahol a nagykanizsai Horváth Károllyal együtt a nemzeti bajnokságban remekeltek.

– Az egyik legnagyobb élményem az 1984-ben megrendezett IX. Országos Olajbányász lövészverseny volt Nagykanizsán – folytatta. – Az teszi még különlegesebbé az emléket, hogy a 7 hónapos kislányommal érkeztem és végül bajnoki címet szereztem. A következő szép trófea, vagyis egy gyönyörű váza a pécsi 1988-as Országos bányász lövészbajnokságból való, ahol egyéniben én és a férjem is bajnoki címet ünnepelhettünk. Ez kivételes élmény, hiszen ilyen viadalokon a hölgyek és a férfiak csapatban mindig felfértek a dobogóra.