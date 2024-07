A 2019-ben indult program révén hátrányos környezetből érkező gyerekek kapnak esélyt a felzárkózásra – így történt ez a zalakomári Andrasek Krisztián Róberttel, Kovács Krisztiánnal és Tinó Lionellel is. A dél-zalai térségből ők vettek részt a Felzárkózó Települések csapat válogatóján, és az 50 jelentkező közül mindhárman be is jutottak a szűk keretbe.

– A már 178 települést érintő programban kiemelkedő esélyteremtő lehetőségként van jelen a sport – mondta el a felkészítő edzők egyike, a dél-zalai futballban járatos Csizmadia Tibor. – A sportprogramokra rendszeresen járó gyerekeknél már rövid távon észrevehetők a pozitív változások, hiszen az edzésen való részvétel előfeltétele az elkészített házi feladat és a jó iskolai magatartás. A tréningek és a meccsekre utazások csapatot építenek, az átélt élmények pozitív értékekként a mindennapok részévé válnak. Ezért a leszakadó településeken a sport nem csupán hobbi, hanem esély a teljesebb életre.

A három fiatal itthon a Zalakomári Jelenlét Program és a Zalakomár ESE nevelésében fejlődik, Csizmadia Tibor mellett Babati József edző keze alatt. A Felzárkózó Települések Program U14-es válogatottjának tagjaként pedig július 29-30-án Pest vármegyei összetartásra utaznak: a további terveket ott ismerik majd meg, de rövidesen már mérkőzések várnak rájuk.