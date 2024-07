A lovastusában (military) induló magyar sportoló az egyetlen magyar olimpikon lesz a lovassportban, ebben a szakágban 28 éve nem indult magyar az olimpián. Amikor Kaizinger Balázst Németországban elértük, hiszen ott él, készségesen válaszolt kérdéseinkre. Annak ellenére, hogy versenyzői pályafutása nem Zalában indult, a lovak és a lovassport szeretete mégiscsak Zalából gyökeredzik számára.

– Zalaegerszegen születtem, egerszegi családba, és egy lovastáborban kerültem először kapcsolatba a lovakkal – mondta Kaizinger Balázs. – Tulajdonképpen eleinte féltem a lovaktól, édesanyám azért íratott be, hogy megszeressem őket. Ott már megbarátkoztam velük, aztán Rádiházára egy barátom révén kerültem, ahol Török Lászlóék felkaroltak. Ott kezdtem el versenyezni, ott láttam először testközelből a lovastusát, a militaryt. Kaposvárra iratkoztam be a mezőgazdasági középiskolába, akkor már versenyeztem, és a szintén olimpikon Saller Gábor lett az edzőm.

Kaizinger Balázs már nyolc éve Németországban él, hiszen ott kapott lehetőséget arra, hogy munkája révén is még előbbre lépjen a sportágban. Elmondta, készül az olimpiára és most már izgul is.

– Januárban kaptam az értesítést, hogy kvótát szereztem. Igazából nem is fogtam fel, hogy olimpián indulok, de most már jobban izgulok, mint az előző hetekben – vallotta be Kajzinger Balázs. – Az esélylatolgatásba nem mennék bele, sok mindenen múlik egy jó szereplés, és nagyon összetett dolog ez. A lényeg, hogy épségben és egészségben érjünk be a lóval a célba, és jó szájízzel fejezzük be a versenyt. Utoljára 28 éve volt magyar militarys az olimpián, azóta rengeteget változott a rendszer, a kvalifikáció. Ez is már technikai sport, rengeteget fejlődött. Clover volt a fő lovam, a kvótát is vele szereztem meg, viszont rengeteget versenyzett, ami megviselte kissé. A második számú lovammal, Herr Cooles Calssicóval szereztem meg a minősítést az induláshoz. Párizstól 980 km-re vagyunk, onnan utazunk az olimpia helyszínére, de a lovak hozzá vannak szokva az ilyen hosszú utazásokhoz. Nem annyira megterhelő ez, máskor is utaztunk már ennyit.