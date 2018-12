Idén is igazi ünnepnapot jelentett a megyei parasportnap

NAIdén a helyi Szivárvány Egységes Gyógy­pedagógiai Módszertani Intézmény adott otthont a Zala megyei parasportnapnak, melyen a hagyományos népes mezőny küzdött a Decathlon Kupáért.

A megye minden szegletéből (Lentitől Zalaegerszegen és Keszthelyen át Zalakomárig) érkeztek részt vevő diákok, hogy a különféle sportágak mellett az élet olyan területén is szerezhessenek ismereteket, mint az egészségügyi ellátás, vagy épp a népi játékok tárháza.

– A megyei közgyűlés jóvoltából idén intézményünk adhatott otthont ennek a napnak, mely tanulóink szempontjából is egyfajta sportünnep – fogalmazott Horváth Piroska, a Szivárvány intézményvezetője. – Azért is volt számunkra mérföldkő ez a nap, mert amellett, hogy december harmadika a fogyatékos emberek világnapja, oktatási központunk idén ünnepli 70 éves fennállását, illetve éppen negyven esztendeje annak, hogy a mostani, Rózsa utcai otthonába költözhetett.

Az általános iskolai korosztály számára a legnagyobb élményt a sportági bemutatók jelentették, hiszen a hétköznapokból jól ismert labdarúgás vagy kosárlabda helyett ez alkalommal például a vívás és az íjászat alapjaival ismerkedhettek a résztvevők. De mindezt persze csak az ünnepi megnyitó után, melyet a város és az iskola vezetése prezentált a megjelenteknek. A sporttal párhuzamosan főszerep jutott a szombati nap folyamán az egyes állomáshelyeken a különböző népi játékoknak, a kutyás terápia, az elsősegélynyújtás, vagy éppen a speciális gerinctorna bemutatásának.

– A nap zárásaként nem eredményhirdetésben kell gondolkodni diákjaink esetében, sokkal inkább egy közös élménybeszámoló keretében összegezhették élményeiket, tapasztalataikat. A nap során pedig akár vívósisakot is viselhettek, vagy éppen megtudhatták, milyen is az, amikor íjjal célozhatnak – zárta Horváth Piroska intézményvezető.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS