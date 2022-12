Dísz tér

December 10., szombat

16.30 Zirano Színház előadása

17.30 a harmadik adventi gyertya meggyújtása

18.00 adventi dallamok csellón és zongorán

18.45 a Zalaegerszegi Városi Vegyeskar adventi műsora

December 16., péntek

16.00 Belvárosi I. Számú Óvoda – gyermekek és óvodai dolgozók műsora

17.00 Liszt Ferenc Általános Iskola műsora

December 17., szombat

16.30 Szállingó – családi koncert a Kalimpa Zenekarral

17.30 a megyedik adventi gyertya meggyújtása

18.00 a Botfai Citerazenekar adventi műsora

18.30 Pál Kriszti karácsonyi koncertje

December 23., péntek

16.30 jazzdallamok zongorán és klarinéton – Piller Balázs és Babos Lajos műsora

18.00 az Albatrosz Tánc Sport Egyesület karácsonyi műsora

19.00 zárókoncert a Varnyú Country Zenekarral

December 17-26.

Élő betlehem a városháza előtt. December 24-én délután a hagyományos bejglikóstolással és a három királyok élő tevéjével várják a gyerekeket és családjaikat.

Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok

December 10., szombat

19.00 Gospel Karácsony – Amerika egyik leghíresebb gospelkórusa, a Sound of Vic­tory koncertje

Városi Hangverseny- és Kiállítóterem

December 10., szombat

17.00 adventi jótékonysági hangverseny

December 17., szombat

19.00 a Zalaegerszegi Városi Fúvószenekar karácsonyi koncertje

December 18., vasárnap

18.00 a Zalaegerszegi Vegyeskar karácsonyi koncertje

Göcseji Múzeum

December 10., szombat

15.00 Különleges tárlatvezetés az Elődeink élete című várostörténeti kiállításban. Béres Katalin történész-főmuzeológus, a kiállítás kurátora elmeséli Zalaegerszeg évszázadokon átnyúló történetét, közben a látogató megismerheti, hogyan és mivel készültek elődeink a karácsonyra. S a résztvevők egy korabeli családi süteményrecepttel is gazdagabbak lesznek.

December 14., szerda

16.30 Karácsonyi teríték egykor és ma – előadások és bemutatók: Kiss Nóra néprajzkutató, Takács Kata dekoratőr

Art Mozi

December 18., vasárnap

18.00 Motion TSE Karácsonyi Táncgála Est

December 24., szombat

Karácsonyi matiné várja a gyerekeket és a családokat, amíg otthon zajlik a sütés és a karácsonyfadíszítés.

Arany Bárány – télikert

December 22., csütörtök

18.00 Városi karácsonyi hangverseny, közreműködik a Canterina Kamarakórus és a Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar

Mindszentyneum

December 11., vasárnap

16.30 adventi fotópont felavatása, a 3. gyertya meggyújtása. Közreműködik a Zalaegerszegi Belvárosi Gitársuli.

December 18., vasárnap

15.00 Mindszenty esték dr. Csókay András idegsebésszel – Mindszenty bíboros közbenjárása a bangladesi ikrek szétválasztó műtétjében.

16.30 a 4. adventi gyertya meggyújtása. Közreműködik a Balaton Kamarakórus, a gyertyát meggyújtja: dr. Csókay András.

December 22., csütörtök

14.00 Fanyűvő játékpark és adventi fotózás Kádár Ferkó Fotószínházával

December 27-30.

Téli szünidei matiné keddtől péntekig 15 és 17 óra közt.

Göcseji Tudásközpont –Helyi Termék Piac

December 23-ig karácsonyi vásár várja az érdeklődőket. Nyitvatartás szerdán és csütörtökön 12-18, pénteken és szombaton 9-18 óra között. A szervezők szeretnék, ha az ünnepi asztalra helyben előállított, jó minőségű, egészséges ételek kerülhetnének. Segítenek az ajándékozásban is a helyi kézművesek portékáinak színes választékával. Karácsonyi dekoráció és fenyőfadíszek készítésére is lehetőséget biztosítanak. Lesz kulturális program is, óvodások, iskolások és művészeti együttesek lépnek fel.

Séta és túra

December 10., szombat

15:30-kor a Mindszenty térről Régi idők karácsonyai címmel múltidéző városnéző adventi séta indul a belvárosban. A résztvevők megtudhatják, hogy a két világháború közötti időkben milyen áruházak működtek Zalaegerszegen, mi került az ünnepi asztalokra és a fa alá, mely belvárosi épületeink határozták meg akkor a város képét.

December 21., szerda

16:30-kor Tél Varázsa Túra – karácsonyváró esti túra a téli napforduló hagyományait felidézve. Indulás a Rózsák teréről. A téli napfordulókor a leghosszabb az éjszaka sötétje és a legrövidebb a nappal fénye. A Zalai Teker(g)ők Kerékpáros Sport és Túra Egyesület és a Tourinform Iroda közös programján a túrázók az Aranyoslapi-forrásnál szertüzet gyújtva hívják a Nap sugarát, várják karácsony ünnepét. Útvonal: Rózsák tere – Jánkahegy – Aranyoslapi-forrás – Alsóerdő – Kertváros, autóbusz-állomás.