Számos hazai sztár, köztük a Rúzsa Magdi, Majka, a Tankcsapda is érkezik idén Gencsapátiba

A szervezők három színpadot töltöttek meg teljes műsorral. Több előadó új dalokkal érkezik, de a 30 éves születésnapját ünneplő Tankcsapda is egyedi showval készül.

A Nagyszínpadon kaptak helyet a hazai kedvencek mellett a külföldi retrósztárok is: itt lesz a „Better Off Alone” előadója Alice DJ, vagy épp a jellegzetes mély hangjáról ismert Brooklyn Bounce is.

A Bomba Party Arénában pedig a legmenőbb lemezlovasaink gondoskodnak arról, hogy levezesse mindenki a fölös energiáját.

Az utolsó napon DJ Dominique, a Neoton Família, a Groovehouse és a Midlife Crisis bulizenekar zárja az eseményt.

A fesztivál főszervezője hangsúlyozta, hogy idén legfontosabb célkitűzésük a színvonalasabb, a látogatók számára komfortosabb fesztivál létrehozása volt. Ezt a célt szolgálja a folyamatos, évről évre nagyobb fejlesztés. Nagyobb terület, több és fedett színpad, szélesebb körű gasztrofesztivál és színes szórakoztató programok.

A Gencsapáti Pünkösdi Fesztivál az utóbbi években dinamikus fejlődésnek indult. Minden évben növekszik az előző évhez képest kilátogatók száma, szeretik a régióban élők ezt a rendezvényt, van rá igény. A szervezők számára pedig azt is jelenti, hogy a szakmai színvonal megtartása, sőt növelése nagyon fontos.

Az idei Pünkösdi Fesztivál június 7. és 10. között kerül megrendezésre, sok más tehetséges előadó mellett fellép az Ocho Macho, a Bagossy Brothers Company, a Road, a Paddy and the Rats, Kowalskyék.

A teljes programbontás itt: http://www.gencsapatipunkosd.hu/programok/