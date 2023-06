Ügyfélszolgálati munkatárs

Az ügyfélszolgálati munkatársak alapvetői feladatait az adott cég termékeivel, illetve szolgáltatásaival kapcsolatos kérdések megválaszolása jelenti. Emellett pedig felelősségük részét képezheti többek között a megrendelések felvétele és rögzítése, a panaszkezelés, valamint a különböző társosztályokkal való együttműködés. Mindezen feladatok elvégzése több csatornán keresztül is történhet, beleértve a telefonos, e-mailes, videós, vagy közösségi médián keresztül történő munkát. A linken találhat nyíregyházi ügyfélszolgálatos állásokat.

A pozícióhoz kapcsolódó elvárások a cég tevékenységi körétől függően mutathatnak eltéréseket, ugyanakkor általánosságban elmondható, hogy középfokú végzettségre, alapvető számítógépes ismeretekre, nyitottságra, valamint kiváló szóbeli és írásbeli kommunikációra biztosan szükség lesz a munkakör sikeres betöltéséhez. Egyes cégeknél továbbá a közép- vagy felsőfokú idegennyelv-tudás is megkövetelt.

Call center munkatárs

Az előzőekben elmondottakhoz hasonló feladatokat látnak el a call center munkatársak is, annyi különbséggel, hogy esetükben a megkeresések megválaszolása, a panaszkezelés, illetve a tájékoztatás kizárólag telefonon keresztül történik. Ebből kifolyólag a call center munkatársak gyakran távolról, egy virtuális call centerben dolgozva látják el feladataikat.

Az elvárások tekintetében szintén nem mutatkoznak nagy különbségek az előzőekben elmondottakhoz képest, bár azt érdemes hozzátenni, hogy a call centeres munkák esetében az idegennyelv-tudással kapcsolatos elvárások szinte garantáltnak vehetőek.

Ügyfélszolgálati/Call center vezető

Természetesen kellő, jellemzően legalább öt éves releváns szakmai tapasztalat birtokában akár vezetői pozíciót is be lehet tölteni az ügyfélszolgálat területén – többek között Nyíregyházán is. A feladatok ebben a pozícióban már olyan tevékenységeket foglalnak magukban, mint például az ügyfélelégedettség növelésére vonatkozó stratégiák kidolgozása, a területen dolgozó munkatársak teljesítményének értékelése, valamint a felsővezetéssel való együttműködés és kapcsolattartás.

Ezen pozíció eléréshez a tapasztalaton túl jellemzően felsőfokú végzettségre is szükség van, valamint a tárgyalóképes nyelvismeret is elengedhetetlen. Mindemellett pedig a különböző vezetői tulajdonságokról sem feledkezhetünk meg, amelyek szintén létfontosságúak a helytálláshoz.