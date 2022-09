A vállalat célja, hogy elégedett és motivált munkatársaival továbbra is biztosítsa színvonalas technológiai szolgáltatását a fémszerkezet gyártás területén.

„A gazdaságban bekövetkező változások nem vonhatják el a figyelmünket munkatársakról sem. Stabilitást, kiszámíthatóságot és versenyképes fizetést kínálunk dolgozóinknak. Vas megye egyik meghatározó foglalkoztatójaként kötelességünknek tekintjük, hogy odafigyeljünk munkavállalóinkra.” – fogalmazott Martin Mitterhumer, a cég tulajdonosa és ügyvezetője.

A növekvő infláció, a magas élelmiszerárak és a rezsi emelkedése jelentős kihívást jelenthet sok háztartás számára. Ennek enyhítésében segíti kollégáit a vasvári PNH Kft. A cég fontosnak tartja a munkavállalók iránti felelősségvállalást, ezért visszamenőleg, egy mindenki számára átlátható, egységes rendszerben biztosítja minden munkatársának a hozzájárulási összeget.

A vállalat sikerének kulcsa, hogy az elmúlt időszak rohamos növekedése ellenére is továbbra is odafigyel minden kollégájára. A PNH víziója egy hosszútávon stabil munkahely megteremtése, amihez elengedhetetlenül fontos a munkavállalók biztonsága, motiválása és az eddigi életszínvonal megtartása. A családias hangulat megtartása mellett a gyermeket nevelő kollégákat pedig továbbra is a megszokott módon, rugalmas munkaidővel, iskolakezdési szabadsággal, és egyéb programokkal is támogatja a cég.

Az aktuális álláslehetőségek között itt tájékozódhatnak az érdeklődők: https://pnh.hu/hu/karrier/

További információ.:

A PNH Kft. 2009 óta tevékenykedik Vasváron. A fémmegmunkálásra specializálódott cég folyamatosan növekszik, és mára a vasvári járás egyik legnagyobb munkáltatójának minősül. A lendületes fejlődést mi sem mutatja jobban, mint hogy a kezdeti 200, majd 1.000 és 5.000 m²-es termelési terület mára 18 ezer négyzetméterre ugrott.

