Egyre többen szeretnének manapság két szemüveg helyett egyet, hogy ne kelljen cserélgetni az olvasószemüveget és a távollátót. A zalaegerszegi Eyewear Store-ban a multifokális szemüveg készítésének minden lépésén nagy szakértelemmel kísérik végig a vásárlót.

- Időpontfoglalás után a vizsgálóban Farkas Zita várja az ügyfelet, aki diplomás optometrista és látszerész mester végzettséggel rendelkezik. Vele tökélyre finomítja ügyfelünk a dioptriát, ami alapján majd a szemüveget készítjük - kalauzolt Kenesey Bálint látszerész, az Eyewear Store alapítója. - Szakértelme ritka kincs, bátran ajánlom mindenkinek. Természetesen a modern gépek lesznek segítségére.

Kenesey Bálint mutatja a szemüvegkeretek nagy választékát

Fotó: Pezzetta Umberto

A vizsgálat után segítenek kiválasztani a tökéletes keretet és szemüveglencsét. Nem sablonszerűen dolgoznak, hanem mindenki igényeinek megfelelően próbálják megkeresni az optimális megoldást. Innentől fogva törzsvásárlóként kezelik a megrendelőt.

Az optikai szalonban egy olyan egybefüggő digitális rendszert építettek fel, ahol a modern optikai műszerek és informatikai berendezések fantasztikusan együttműködnek. Ez lehetővé teszi, hogy gyorsan és papírmentesen dolgozzanak, és digitálisan tárolják a vásárlók dokumentumait. Nem kell tehát egy halom papírral, szerződéssel, megrendelőlappal, számlákkal távozni, alá lehet írni digitálisan és e-mailben kérni mindent. A ZEISS VISUSTORE® rendszerének köszönhetően a szemüveglencséket előre meg tudják tervezni. A megrendelés leadása előtt 3D-terven meg lehet nézni, milyen lencsére számíthat a vevő. Előre megmutathatják a vastagságát tizedmilliméter pontosan, súlyát grammban megadva. Így releváns tanácsot adhatnak, hogy milyen mértékben érdemes vékonyítani a lencsét. A ZEISS a világ egyik vezető szemüveglencse-gyártójaként minden ügyfél életkorának és látásigényének megfelelő megoldást kínál. Vannak speciális lencséi az online és folyamatosan mozgásban lévő életmódhoz, a jobb és biztonságosabb vezetési élményért, de a kékfényszűrő lencsék legújabb generációjából is lehet választani, s átfogó termékkínálattal rendelkeznek közeli és köztes távolságokra.

Miszoriné Horváth Andrea üzletvezető, látszerész is segít szemüveget választani

Az utánkövetést nagyon fontosnak tartják.

- Bár törekszünk rá, hogy minden a lehető legnagyobb rendben legyen a szemüvegkészítés során, hibák mindenhol előfordulnak. Mi azonban addig keressük az ügyfelet, amíg meg nem oldódik a dolog, vagy vissza nem kéri a pénzt, hiszen még erre is lehetőség van nálunk. Az Eyewear Store kiterjesztett garanciát ad a szemüvegekre, két év réteggaranciát gyártási hibából adódó problémákra, megszokási garanciát, sőt, ha nem sikerül megszokni a szemüveget, mert ritka esetben erre is van példa, 100 százalékos pénzvisszafizetési garanciát nyújtunk. Kérhető extra garancia is saját hibából adódó sérülésekre vagy a szemüveg elvesztésére – mondta végül Kenesey Bálint. Időpontfoglalás online az eyewearstore.hu oldalon, vagy telefonon a +36300121525 számon lehetséges.