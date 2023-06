Söjtörön találtuk a helyi ingatlanok között a nem mindennapi lehetőséget. A luxus házhoz megélhetés is jár, egy komplett autókereskedés keretében. A 135 millió forintért kínált klimatizált, 105 négyzetméteres ingatlan kertjében halastó mellett kapcsolódhatunk ki, egy hosszú nap után.

“Eladásra kínálunk frekventált helyen Zalaegerszegtől 18 km-re elhelyezkedő Söjtörön egy gyönyörű luxus családi házat. Rendkívül optimális elhelyezkedése miatt a falutól 30 km-re a Szlovén határ, a Horvát határ 35 km-re, az Osztrák határ is 40 km-re helyezkedik el! A ház a Fő utcán található, így könnyen megközelíthető, s ami még nagyon praktikus lehet akár családosok számára is, hogy Iskola, Óvoda 1 km-en belül található de ez a Postára, Gyógyszertárra, és Boltra is igaz. Az udvarra való bejutást két oldali irányból, utcafrontról tehetjük, amit mind a két oldalról elektromos távirányítású kapu biztosít. Az udvarra után megérkezve szembetűnő gyönyörű egyedileg készíttetett szobrok találhatók sőt az előkertben egy impozáns szökőkút gyönyörködtet. A ház mellett tovább haladva megfigyelhető a ház fekete falai, amit 2,5 cm vastag Gránit borít, a kéményt pedig egyedileg készíttetett márvánnyal lett bevonatva. Tovább haladva az udvar középpontjában halastó kápráztatja el mindennap az itt lakóit. A halastó fúrt kútból nyeri a vizet amely ez által teljesen gondozás mentes és nem igényel szivattyú keringetést sem. A halastó körül Alkony gyönyörű Kandeláberek gondoskodnak az udvar megvilágításáról. Az udvaron található növények 80% a importált ritka fák, és cserjék díszítik. Talán a legmegfelelőbb szó a Házra, és a hozzá tartózó igényesen kialakított udvarra és mellette 3000nm -en elhelyezkedő autókereskedésre a Luxus. Ez a ház értéket képvisel szint úgy mint a jövendőbeli lakója. Térjünk át az autókereskedésre ami praktikus lehet azon üzlet emberek számára akiknek fontos, hogy a telephely és az otthon közel legyen egymáshoz. Itt ez nem is lesz másként. A telephelyen öntöző rendszer lett ki alakítva, de ami a legszebb, hogy körül veszi 400 db ültetett Leylandi cyprus ami alatt csepegtető rendszer van ki alakítva. A kert végében található 3 beállásos garázs. A Telephely ajzat 80 cm vastag zúzott válogatott fehér mészkőből áll, ami alatt két rétegben geotextil lett elhelyezve a gyomosodás elkerülése és a karbantarthatóság miatt. A talajvíz elvezetéséről Dréncső gondoskodik a ház melletti patakba. A ház 43 db kereskedésben lévő autóval eladó igény szerint. Fantasztikus családias légkör miatt teljesen optimális akár gyerekes családok számára is. Hétvégi időtöltéshez a kertben adott minden, sütögető, grillező kialakított kerti kiülővel. A Házhoz tartozik egy gyönyörű panorámával és fantasztikus kialakítással megálmodott 70 nm - es terasz. Haladjunk a házon befele. Rögtön a bejárati ajtónál szembetaláljuk magunkat a kiépített biztonsági rendszer első alap pillérével ami egy számkódós biztonsági ajtó. A ház biztonsági rendszerét kiépített kamera rendszer segít, ami 12 be épített akár telefonról koordinálható kamerákból áll. Ezt követően belépve az ajtón elénk tárulkozik a ház valódi miliője, ahol igazi reneszánsz stílus köszön vissza ránk. A házban gyönyörű szemet gyönyörködtető festmények, antik tárgyak, és gyönyörű antik bútorok nyújtják azt az igazi megfizethetetlen érzést, amit a következő tulajdonos keres. A házon befele haladva balra található a konyha, aminek gyönyörű meggy bordó konyhabútor adja meg a konyha valódi stílusát. Még beljebb haladva a fürdő található amit 21 karátos arannyal bevont külföldről importált kiegészítők kápráztatják el mindennap az itt lakóit. A Házban 3 nagyon tágas kényelmes nagy szoba található. A Ház középpontját egy teljesen egyedileg tervezett Hall vagy akár család számára tágas étkező ékesít s annak közepén egy 300 éves antik asztal áll. A tetőér 100nm , ami szintén nagyszerű kialakítása miatt, be építhető. A ház 2018 -ban teljes körű felújításon esett át ami csak is kizárólag minőségi anyagokból történt. Ezt a Házat három szóval kellene jellemeznem az a stílusosság és utánozhatatlanság és elegancia. A következő tulajdonos ezzel az ingatlannal nem csak egy otthon vásárol, hanem egy élet életérzést, Brandet és Prestiget.[...]”

