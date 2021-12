Az év vége közeledtével az ember gyakran számot vet az elmúlt hónapokról. És aztán eltölti az az érzés, hogy új év, új kezdet, új lehetőségek. Ez főként egy belső változás, mégis jobb kívülről is megerősíteni. Aminek a legjobb módja az, ha a környezetünk is megújul, ezzel segítve a mi megújulásunkat. Van, aki ilyenkor teljesen lecseréli a ruhatárát. Van, aki teljesen átépíti a lakását. Más végre felmond a munkahelyén, amit már régóta nem szeret. Ha mi mégsem akarunk drasztikus változásokat, de azért mégis szeretnénk valami új impulzust varázsolni magunk köré, hogy otthon is új inspirációt meríthessünk, dobjuk fel a lakást egyszerű, de annál nagyszerűbb megoldásokkal.

1. Textilek

Nincs is egyszerűbb módja a lakás hangulatának megváltoztatására mint, hogy kicserélni a textileket. Nem nagy pénzbefektetés, mégis teljesen új külsőt fog kölcsönözni a lakásunknak, ha megváltoztatjuk a függönyöket, párnákat, ágytakarókat, esetleg még a szőnyegeket. Válasszunk valami merész színt is, amit elsőre nem gondolnánk, de aztán gyönyörűen integrálódik majd a miliőbe. Fontos, hogy ha különböző anyagokat választunk, akkor azok mind színükben mind textúrájukban harmonizáljanak egymással. Nagy divat az eklektikusság, de ebben az esetben is törekedni kell a színek összecsengésére. Ha jól bánunk a varrógéppel, akkor tényleg elég csak annyit vennünk, hogy egy nekünk tetsző anyagból veszünk jó pár métert, és mi magunk varrunk belőle függönyt, terítőt, díszpárna huzatot, és kész is a lakás új ruhája.

Forrás: pixabay

2. Öltöztessük a falat

Mostanában valahogy sok helyen látni, hogy nem igazán tesznek ki képeket a falra, pedig nélkülük kicsit lelketlennek tűnik a tér. Ha nem érezzük stílusunknak a festményeket, mindenféle másban is gondolkodhatunk. Például vannak nagyon izgalmas falmatricák, amit mindenféle kreatív módon felhasználhatunk, nem csak a gyerekszobában. De ha bevállalósabbak vagyunk, akkor valami különleges tapétával is dekorálhatunk egy-egy falat. És hát a képektől sem kell elrettenni, nagyon sok meglepő alkotást találhatunk, például fadeszkákra festett motívumot, 3D képet, mozaikot. Egészen biztosan mindenki találhat a stílusához illőt. Egy újévi megújuláshoz tökéletes, ha olyan képeket választunk, amik inspirálnak minket a változásra. A Dovido oldalán minden lehetőséget megtalálunk egy helyen.

Forrás: pixabay

3. Fessük át

Ha amúgy elégedettek vagyunk a bútorainkkal, de mégis valami újdonságra vágyunk, akkor ahelyett, hogy újat vásárolnánk, fessük át őket. Egyszerűbb, mint gondolnánk. Ha megfelelő állapotban van a bútor, akkor egy alapos tisztítás, zsírtalanítás után már lehet is festeni. Na nem akármivel, hanem az Annie Sloan által kifejlesztett krétafestékkel. Ezzel a remek textúrájú festékkel rusztikus felületeket hozhatunk létre egyszerűen, a szivárvány minden színében. Gyorsan szárad és nem illékony, így simán belevághatunk otthon. Ha az egyébként natúr színű lakásunkban egyszer csak feltűnik egy feltűnő színű bútordarab, az olyan frissességet és pikantériát hoz a lakásunkba, ami a lelkünket is felrázza kicsit.

Forrás: pixabay

4. Ami a kezünk ügyébe kerül

Sosem gondolunk bele, a fogantyúk és kilincsek igenis fontosak egy lakás hangulatában. Amíg csak a legegyszerűbbek vannak, nem is vesszük észre. De amint kicseréljük őket valami extrára, máris megvilágosodunk, hogy mennyi minden múlik egy ilyen látszólag apró részleten. Cseréljük ki a fogantyúkat a komódokon és szekrényeken valami egyedire. Csodálatos mintákkal tarkított kerámia fogantyúkat lehet kapni mindenféle színben. Ha naturálisabb dolgokra vágyunk, akkor válasszunk nyers fa vagy bőr fogantyúkat. Vagy ha valami meghökkentőt szeretnénk, akkor találhatunk kanálból hajlítottakat vagy uszadékfából készülteket is. Legyünk bevállalósak.

Forrás: pixabay

5. Élő dolgok

Túl sok beton és beépített terület vesz minket körül. Sokszor még ha van is egy kertünk, ilyenkor télen főleg bent tartózkodunk a szobában, mesterséges fényben, tárgyakkal körülvéve. Éppen ezért, ha több élő dologgal vesszük körbe magunkat, egészen biztosan jótékony hatással lesz a közérzetünkre. A legegyszerűbb és legjobb módja ennek a sok szobanövény. Ha nem vagyunk kimondottan „zöld kezűek”, akkor érdemes olyanokat választani, amik igénytelenebbek, jobban bírják a strapát. De ha valami különlegesebbre vágyunk, akkor tehetünk a falra élő mohából készült installációt. De készíthetünk terrárium kertet is, ami egy önfenntartó, kis élő csoda.

Forrás: pixabay

Bármit is változtatunk a lakásunkon a megújulás érdekében, a lényeg az, hogy mi jól érezzük majd magunkat az új környezetben. Akár lehet valami éppen nagyon menő, de ha nem a mi stílusunk, hosszú távon úgysem fogjuk szeretni. A lakásunk az a hely, ahova megnyugodni járunk, varázsoljuk is hát olyanná, ahol lehet.