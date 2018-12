Tervszerűen folynak az erőszakos utcai provokációk

A tömeget hergelő politikusok hozzáállásáról mindent elárul, hogy vasárnap délelőtt már közös közleményben határolódtak el attól az erőszaktól, amelyet előidéztek.

Ezt ne hagyja ki! Ünnepi menüsor a magyar konyha szerelmeseinek

Az Orbán-kormány az elmúlt nyolc évben Európa szegényházává tette Magyarországot, miközben a miniszterelnök a Budai Várba költözik – hangzott el a Pesti Srácok hírösszefoglalója szerint a Boldog karácsonyt, miniszterelnök úr elnevezésű vasárnapi ellenzéki tüntetésen, ahol a felszólalók azt hangsúlyozták, maga Orbán Viktor fújja a könnygázt. Mint ismert, szerdán az ellenzék enervált puccskísérlet keretében próbálta akadályozni a törvényalkotást, s ezen felbuzdulva a hét második felében egymást érték a gyújtogatással, szemeteléssel, falfirkálással és lopással tarkított demonstrációk – emlékeztet a Pesti Srácok.

A tömeget hergelő politikusok hozzáállásáról azonban mindent elárul, hogy vasárnap délelőtt már közös közleményben határolódtak el attól az erőszaktól, amelyet előidéztek.

A tüntetés végeztével a demonstrálók egy része a momentumosok vezetésével megérkezett a köztévéhez. Egy petíciót akarnak átadni.

Az MTVA biztonsági főnökének vezetésével az ellenzéki képviselők bementek a székházba. Időközben kiderült, nem olvashatják be petíciójukat a tüntetők. A jobbikos Stummer János erre 2006-tal fenyegette meg az MTVA képviselőjét. A tüntetők közben nyomják a rendőrsorfalat.

Vadai és Kunhalmi próbálja nyugtatni a tömeget, de mindhiába, 30-ról visszaszámolva nekiindultak a sorfalnak. Az első sorokban tolakodik Fekete-Győr András is. Szél Bernadett azt üzente, a balhé az MTVA felelőssége. Hadházy Ákos a tömeg segítségével felszólította az ellenzéki képviselőket, hogy csatlakozzanak a demonstrációhoz az MTVA székháza előtt, ahol addig maradnak, amíg követeléseiket be nem olvassák.

Boldog karácsonyt kívánnának a miniszterelnöknek?

Mindez azt követően zajlott le, hogy „Boldog karácsonyt, miniszterelnök úr” elnevezéssel tart tüntetést vasárnap az összellenzék által tendenciózusan félretájékoztatott tömeg az úgynevezett rabszolgatörvény és a közigazgatási bíróságok ellen. A néhány ezres tömeg délután három órakor kezdett gyülekezni a Hősök terén, innen indult menetük a Kossuth térre a Nyugati pályaudvar érintésével. A rendőrség folyamatosan biztosította a gyűlés útvonalát, időszakosan és részlegesen zárta, illetve nyitotta a környező utcákat.

Miközben az ellenzék szóban és tettekkel is egész héten hergelte a közvéleményt, a vasárnapi tüntetés délelőttjén megriadtak, hogy agyonmantrázott hazugságaikkal ezúttal túltolták a biciklit, és a fölhergelt tüntetők esetleg megdöntik a magyar demokráciát. Félelmükben már előzetesen igyekeztek minden következményt a kormányra kenni, mert mint közös közleményükben fogalmaztak,

„az ellenzéki pártok megbízható forrásból úgy értesültek, hogy a kormány érdekében provokátorok és más kétes elemek készülnek megzavarni a mai, rabszolgatörvény elleni tüntetést”.

Az elhatárolódást a DK-s Vadai Ágnes, a jobbikos Mirkóczki Ádám, Demeter Márta, az LMP frakcióvezető-helyettese, Tóth Bertalan a szocialisták frakcióvezetője, Szabó Tímea, a Párbeszédből, valamint Szél Bernadett és Hadházy Ákos írták alá.

Időközben az is kiderült, hogy Kunhalmi Ágnes és forradalmi nőtársai csatlakoztak ahhoz a kezdeményezéshez, hogy rabszolgatörvény kamujával felheccelt tüntetők fehér sapikával és sállal fejezzék ki összetartozásukat, és ellenállásukat Orbán Viktor kormánya, valamint a hideg ellen. A javaslat szerint vasárnaptól aki fehér sálat és/vagy sapkát hord, az egyetért mindazzal, amit az ellenzék a Parlamentben, a felheccelt tömeg pedig az ünnepi fővárosban az elmúlt napokban elkövetett, vagy elkövetni fog.

Orbán fújja a könnygázt

Az egyetlen Hasta la Vista, Mr. Prime Ministra című hakniszámával minden tüntetésen bevethető Gregory GRas után Székely Tamás, a Magyar Szakszervezeti Szövetség alelnöke beszélt arról, „van válaszunk a fideszes könnygázra, és van válaszunk a rabszolgatörvényre is”. Mint kifejtette, a dolgozók állítják elő azokat a termékeket, amelyekkel Orbán Viktor büszkélkedik. Úgy látta, a soha nem túlórázó miniszterelnök, akinek soha nem volt főnöke, akarja megmondani, mi a jó a munkásnak. Kiemelte, szerinte „Orbán Viktor fújja éjjelente a könnygázt”, ő mondja meg, hogy jó a dolgozóknak a hatnapos munkahét. Székely Tamás elmondta, szolidarítanak mindenkivel, akinek felemelik a túlóráit, egyúttal megköszönte a diákok szolidaritását .

Az MSZP-s Bangóné Borbély Ildikó a tüntetőknek arról beszélt, a demonstrációra nőként érkezett a családjával. Elmondta, az Orbán-kormány az elmúltnyolcévben Európa szegényházává tette Magyarországot, miközben a miniszterelnök a Budai Várba költözik. Felidézte, Kövér László azt üzente a tüntetőknek, hogy „nőjenek”, a tüntetők viszont azt üzenik a házelnöknek, nyissa ki a szemét.

Szepesházi Péter önként lemondott bíró ezek után egyenesen azzal indított, „kedves rabszolgák, kedves szabadságért küzdő rabszolgák”. Mint kifejtette, szerinte égig érnek a bajok az igazságszolgáltatásban, a dolgozók alulfizetettek, a bírák pedig meg vannak félemlítve. Úgy vélte, a közigazgatási bíróságok is lehetnének függetlenek, csakhogy szerinte a hazai politikai szándék nem ebbe az irányba mutat. A lengyel példát felhozva hangsúlyozta, erővel és kitartással meg lehet védeni az igazságszolgáltatást. Bősz Anett a Liberálisok képviselőjeként felszólalásában Adventet emlegette, majd elmondta, „alapvető jogainkban egyetlen kormány sem sérthet meg bennünket, akkor sem, ha Orbán Viktornak hívják annak a kormánynak a fejét”. Lukácsi Katalin a Mindenki Magyarországa Mozgalom képviseletében azt hangsúlyozta, az emberség a legnagyobb közös kincs, félre kell tenni az erőszakot, helyette „föl kell emelni a szívünket”. Mint a tüntetőknek üzente, a gyújtogatás aláássa a tiltakozást.

Szabó Tímea magával hozta a hangszerét is

Az LMP-s Demeter Márta, katonás szigorral jelentette ki, hogy a „rezsim csak az erőből ért, mert az táplálja”. Mint megjegyezte, a kormány szerinte gyengébb annál, mint amilyen képet magáról mutat, és ezek a gyengeségek egyre látványosabbak. Mint hozzátette, „a rabszolgatörvény az elsők között lesz, amit semmissé kell tenni”. Szabó Tímea, a Párbeszéd füttyakrobatája sem adta alább Demeternél, aki azzal vádolta Orbán Viktort, hogy elárulta a saját népét, majd büszkén felmutatta fétis-hangszerét, amivel állítása szerint rásípolt a miniszterelnökre. Mint a tüntetőknek hangsúlyozta, a miniszterelnök az ellenzéki összefogást és az ellenállást már nem fogja tudni szétverni. A tüntetőket ugyanakkor biztosította arról, „itt leszünk veletek az első sorban, és közösen visszük tovább ezt az új ellenállást”.

Büntess, László, büntess!

Szél Bernadett arról beszélt, a törvénymódosítás mindenkit érint, mindenki közös ügye. Hozzátette, mindenkinek „össze kell kapaszkodnia”, hogy vége legyen az elnyomásnak, mivel a Parlamentben a „legmocskosabb, legszégyenteljesebb politika zajlik””. Úgy fogalmazott, „elég abból, hogy nekik mindent szabad, mi meg fogjuk be és dolgozzunk orrvérzésig”, bár azt nem tette hozzá, ő hol szerzett ilyen tapasztalatokat a munka világában. A DK-s Vadai Ágnes azt követelte a tüntetők előtt: „Büntess, László, büntess!” Kövér Lászlóra utalva kifejtette, a házelnök „rákapott a büntetésre”, de az ellenzék ettől csak erősebb lesz. Elmondta, „elegem van, hogy átgázolnak mindenkin, de megtűrik maguk között a tolvajokat és a csalókat, a nőverőket és a rablókat”. A jobbikos Varga-Damm Andrea szólalt fel, aki elmondta, azért közösködik a többek között a szemkilövető DK-politikusokkal, mert a kormány „saját népére támadt”. Hozzátette, 2002-ben Orbán Viktor még arról beszélt, hisz a szeretet erejében, ugyanakkor mára csak a félelemre és a gyűlöletre apellál. Mi hiszünk az összefogás erejében – hangsúlyozta.

Donáth Anna, a Momentum mozgalom alelnöke élvezettel számolt be arról, hogy „tüntető lánnyá” tették a rendőrök csütörtökön, amidőn leteperték a rendőrök. Hozzátette, nem félnek a hatóságtól, mert mint fogalmazott, „tettek kellenek, mert a szavak már kevesek”. Úgy vélte, a „rabszolgatörvény” az utolsó csepp volt a pohárban, mert az mindenki – tanárt, diákot és munkást – a kiszolgáltatottságba taszít. Mint hangsúlyozta, „elegünk van, hogy mindenünket el akarja venni ez a rendszer”. A „tüntető lány” azt is hangsúlyozta, hogy hangosak és dühösek, de mégsem az a csürhe, ahogy megpróbálják őket beállítani. Végezetül előadta a mérhetetlen támogatottságú Momentum Mozgalom követeléseit is, azaz a rabszolgatörvény azonnali eltörlését, a „fideszes bíróságok” megszüntetését, az Európai Ügyészséghez való csatlakozás, és a „propagandamédia” felszámolását. Kijelentette továbbá, hogy nem fognak hazamenni, és napról-napra többen vannak.

Fegyőr is ott van a közmédiánál

A beszédek végén könnygáz imitáló füstbombákat eregettek a demonstrálók, majd három különböző irányba indultak. A jobbikosok a Lánchíd felé vették az irányt, a tömeg másik része pedig a Margit-híd felé indult, míg voltak akik a Parlament előtt maradtak. A demonstrálók egy része a momentumosok vezetésével megérkezett a köztévéhez. Egy petíciót akarnak átadni. A legutóbb a rendőröket dobáló Fekete-Győr András most egy tüntető nyakában ülve mondott beszédet az MTVA-nál. Azt mondta, be akarják olvastatni az öt pontjukat: a rabszolgatörvény azonnali visszavonása, kevesebb rendőri túlóra, a fideszes bíróságok megszüntetését, Európai Ügyészséget, független közmédiát. Fekete-Győr után Hadházy Ákos beszélt, aki azt hangoztatta, a köztévé reggeltől-estig hazudik. Úgy vélte, a köztévé a hatalom bástyája, ezért el kell érni, hogy a kormánypropagandának vége legyen.

Hadházyékat beengedték az MTVA székházába

A beszéd végezte után nemsokkal egy rendőr kíséretében beengedték a képviselőket a rendőrsorfal mögé. A folyamatosan élőadásban lévő Hadházy arról beszélt,

„ez az épület a lelke ennek a rendszernek, a feladata, hogy elhallgassa az igazságot, és lejárassa azokat, akik kimondják az igazságot.

Maradnak

Az MTVA biztonsági főnöke arra kérte Hadházyékat, hogy kapcsolják ki a kameráikat, de erre nem voltak hajlandóak. A képviselők, Vadai Ágnes, Szél Bernadett, Hadházy Ákos és Kunhalmi Ágnes az épület biztonsági főnökével vitatkozik, aki azzal érvel, neki nincs jogosultsága beolvastatni semmilyen petíciót.

Az MTVA biztonsági főnöke megtagadta, hogy követeléseiket beolvashassák a tüntetők, a jobbikos Stummer János erre úgy reagált, lehet, hogy meg kellene kérni a kint tüntetőket, hogy többen is hatoljanak be a székházba.

Vadai Ágnes és Kunhalmi Ágnes kijöttek a székházból, hogy nyugalomra intsék a feltüzelt tömeget. Mint Vadai elmondta, továbbra is tárgyalnak a bent maradt képviselők a pontok beolvasásáról, de addig is kérték, hogy mindenki higgadjon le. Mint fogalmazott, „erőt mutassatok, de erőszak ne legyen”.

Hiábavalónak bizonyult azonban a csitítás, a tömeg 30-ról visszaszámolt, majd nekiindult a rendőrsorfalnak. Szél Bernadett időközben újraindított élőzés során azt állította, a balhé nem az ő felelősségük, hanem az MTVA-é. Hadházy Ákos erre megjegyezte, a hatalom is arra játszhat, hogy atrocitások legyenek. Fekete-Győr András az első sorokban nyomakodik a rendőrsorfalnak. Vadai Ágnest kifelé jövet megdobálták a tüntetők, bár később azt hangoztatta, a demonstráció békés.

Az időközben a székházból kijövő Hadházy Ákos arra szólította fel az ellenzéki képviselőket, hogy csatlakozzanak a demonstrációhoz, amely békés jellege mellett mindaddig kitart, ameddig követeléseiket be nem olvassák. Hadházy arra kérte a tüntetőket, hogy aki tud, maradjon, ameddig kell.

A rendőrség közleménye

Időközben befutott a rendőrség közleménye is a könnygáz bevetésének indoklásáról. Mint a police.hu-n írták a Budapest III., Kunigunda utcában összegyűltek közül többen petárdákkal, üvegekkel és más tárgyakkal dobálták meg a biztosításban részt vevő rendőröket, majd a rendőrsorfalra nyomták az elöl állókat, akik közül néhányan a földre kerültek, rosszul lettek. A rendőröket ért erőszakos támadás, illetve a demonstráció első soraiban tartózkodók testi épségének védelme érdekében a rendőrök többszöri felszólítást követően könnygázt alkalmaztak. A rendőrök a sérülteket a sorfal mögé kísérték, intézkednek egészségügyi ellátásukra.

A háttér a szervezettségre utal

Az elmúlt napok (és a vasárnap este) budapesti eseményeinek a mozaikkockáiból lassan összeáll előttünk a kép, mely szerint három súlyos választási vereség után a hazai ellenzék számára csak a hatalom erőszakos megragadása maradt – áll az Origo a történtekre reagáló háttérelemzésében.

Az Origo elemzése szerint mindez teljes mértékben találkozik Soros György érdekeivel, aki már több országban a helyi ügynökei révén sikeresen buktatott meg kormányokat. Egy biztos, hogy Magyarországon csak kis, sorosista csoportok, néhány bűnöző és pár újnáci ragadtatta magát törvénysértésre,

miközben a csendes, nagy többség számára az elmúlt években elért gazdasági és társadalmi sikerek, és a nyugalom megőrzése a legfontosabb, és mélyen elítéli a vandál politikai aktivisták és néhány bűnöző utcai őrjöngését.

Puccskísérlet történt a magyar Országgyűlésben – így fogalmazott Kövér László házelnök, miután a marginális társadalmi támogatottsággal rendelkező balliberális pártocskák megpróbálták megakadályozni azoknak a törvényeknek az elfogadását, amik többek között a devizahitelesek helyzetét javítják, vagy pedig a beteg rokonaikat otthon ápolók jövedelmét növelik. Amellett, hogy a magukat a szegények gyámolítóinak beállító baloldali erők ismételten a legelesettebb rétegeket árulták el, belekeveredtek egy borzasztóan szánalmas akcióba, mivel az Országgyűlés nélkülük is elfogadta azokat a jogszabályokat, amelyek a csendes többség további anyagi erősödését biztosítják.

Joggal merül fel a kérdés mindenkiben, hogy miért folyamodott az erőszakhoz a hazai ellenzék? – teszi fel a kérdést az Origo. Mint írják, ennek legfőbb oka, hogy három olyan országgyűlési választás után, ahol kétharmados vereséget szenvedtek a baloldali erők, nem maradt más választásuk, minthogy erőszakos módon ragadják meg a hatalmat.

Azáltal, hogy az ellenzék és több politikusuk (Fekete-Győr András, Tordai Bence, Nyakó István és Sneider Tamás) nemcsak egyértelműen kiállt, hanem tevőlegesen vett részt az utcai őrjöngésben, kinyilvánították, hogy nem hisznek a demokráciában, és abban, hogy az emberek többségét maguk mögé állíthatják.

Gyakorlatilag kiléptek a demokrácia, a parlamentarizmus, a jogállam kereteiből, és feltett céljuk erőszakos eszközökkel harcolni a demokratikusan megválasztott kormány ellen.

Az erőszak azért fontos, mivel így elérhetik azt, hogy Magyarország kedvező nemzetközi megítélése megváltozzon, kevesebb befektetés érkezzen az országba, és így akár még gazdasági gondok is legyenek. A Soros befolyása alatt álló, gyakran általa támogatott balliberális és a velük abszurd módon szövetkező, antiszemita jobbikos politikusok számára tehát nem az ország érdeke és felemelkedése a fontos. Mindezt, ahogy korábban említettük, azzal is bizonyították, hogy az Országgyűlésben nem támogattak egyetlen olyan jogszabályt sem, ami a nehéz helyzetben élőkön segítene.

Most a bevándorláspárti tőzsdespekuláns a hazai ellenzékkel karöltve jól láthatóan taktikát választott és – irreális álmaikban – az erőszakos hatalomátvételről ábrándoznak. Persze Soroséknak az erőszakos hatalomátvételre már kész receptjeik vannak. Még a 2000-es évek közepén az úgynevezett narancsos forradalmak révén több kelet-európai országban próbálkoztak több-kevesebb sikerrel. Ukrajnában a rendszerváltó elittel szembeni elégedetlenséget sikerült kihasználniuk, de Moldovában, ahol nem voltak olyan mély megosztottságok a társadalomban, mint Ukrajnában, már nem jártak sikerrel.

A recept lényege, hogy egy erőszakos kisebbség, külföldi szervezetek által felfegyverezve, felvértezve próbálja megdönteni az államrendet. 2013-ban hosszas előkészület után, és az arab tavasz bizonyos elemeinek a beépítésével, sikerült véres forradalmat kirobbantani Kijevben. A több hónapos vérengzés és káosz után pedig a teljes megroggyant ukrán gazdaságot egyszerűen kiárusították Soros György érdekeinek megfelelően. Így Ukrajna már gyakorlatilag egy modern gyarmat lett. Azóta nem történt semmilyen kormányzati lépés az IMF és a Világbank hozzájárulása nélkül. Lényegében Soros György nélkül.

Ezt kapnánk a nyakunkba

”Jól látszik tehát, hogy az erőszakos keresztényellenes csürhe budapesti őrjöngésének az lenne az eredménye, hogy Magyarországot ismételten kiszolgáltatnák a multinacionális tőkének, és az éppen aktuális kormányzatnak csak annyi mozgástere lenne, hogy asszisztál a külföldi gyarmattartók döntéseihez„ – írja az Origo, utalva arra, hogy a Soros-terv része, hogy végre sikerülhessen elérni, hogy migránsok tízezreit telepítsék be Magyarországra.

Az utcán őrjöngő sorosista agitátorok az elmúlt években egyszer sem emelték fel a hangjukat az illegális migránsok beengedése és a nyomukban járó terrorizmus ellen. A Soros-terv esetleges megvalósulásával tehát búcsút mondhatnánk az eddigi magyarországi életnek, és az elmúlt években elért gazdasági sikerek egy csapásra szinte semmivé válnának, így értelemszerűen az életszínvonal is meredeken zuhanna – olvasható a portál elemzésében.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Borítókép:

Vasárnap sem maradtunk ellenzéki tüntetés nélkül

Forrás: Pesti Srácok

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS