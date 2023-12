Nyolcvanhét éves lett Ferenc pápa A katolikus egyházfő ma töltötte be 87. életévét, ezzel a világtörténelem egyik legidősebb pápája lett. 1936. december 17-én Buenos Airesben, Argentínában jött világra Jorge Mario Bergoglio. Piemontból kivándorolt szülők fia, aki gyerekkorában még hentesnek készült. 1969-ben szentelték pappá. 1973-ban kinevezték az argentin jezsuita provincia élére. 1992-ben püspökké szentelték, majd 1998. február 28-án kinevezték Buenos Aires érsekévé, Argentína prímásává. XVI. Benedek pápa lemondása után Bergoglio bíborost választották meg Péter 265. utódának. Happy Birthday, #PopeFrancis! @Pontifex

(📷 @LolaGomezC ) pic.twitter.com/ROYtrNXsNY — Catholic News Service Rome (@CatholicNewsSvc) December 17, 2023 Vasárnap délelőtt Ferenc pápa tortával ünnepelte születésnapját egy ünnepi audiencián a gyerekekkel, a Szent Péter teret pedig „Boldog születésnapot” transzparensek díszítették a szokásos déli áldása alatt. Ferenc pápa ezzel a világtörténelem egyik legidősebb pápája lett. A szentatya azt mondta, hogy ő is fontolóra venné a lemondását, ha egészségi állapota akadályozná, de a közelmúltban arról is beszélt, hogy a pápa állása egy életre szól.