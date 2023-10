A Magyar Nemzetnek egy szabadkai hölgy megerősítette, hogy egyre több egyenruhást látni az erdő közelében, ennek ellenére félnek.

Nem merünk az erdő felé menni, este pláne nem. El volt törve a lábam, nem tudok gyorsan mozogni

– mondta a lapnak Antunovics Ilona.

A Pesti Srácok riportere is a katonai jelenlét megerősödéséről számolt be a magyar határkerítés déli oldalán. Páncélozott járműveket is látni, melyek jelenlétére a korábbi, migránsokkal és embercsempészekkel szembeni rendőrségi akciók során eddig nem volt példa.

11 óra után a tőzegbányánál, a horgásztónál nagy létszámban sorakoztak fel a szerb hadsereg Say speciális antiterrorista kommandósai, valamint a csendőrség és a nemzetbiztonsági titkosszolgálat. Két páncélozott jármű, quadok és terepjárók várnak a bevetésre, miközben az erdőn kívül, a kritikus pontokon katonai bázisokat is elkezdtek kiépíteni – áll a Pesti Srácok helyszíni tudósításában.

