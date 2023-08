Arcátlan ígérgetés 1 órája

Gátlástalan kampányba kezdett Dobrev Klára

A Gyurcsány–Bajnai-kormányok alatt közel negyven vasútvonalat zártak be, most mégis azzal kampányol, hogy egy kormányváltás esetén újra fogják nyitni a most bezárt vasúti mellékvonalakat.

Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) árnyékkormányának vezetõje beszédet mond a párt XII. kongresszusán a Budapest Kongresszusi Központban 2022. október 29-én Forrás: MTI Fotó: Máthé Zoltán

„Magyarországon nincsenek másodrendű állampolgárok. Ezt ideje lenne megértenie a kormánynak. A legkisebb településen élőket sem lehet kizárni a vasúti közlekedésből. Ezért kezdeményezünk egyeztetést a települések vezetőivel. Kormányváltás után újra fogjuk nyitni az Orbán-kormány által bezárt vonalakat” – írta közösségi oldalán Dobrev Klára. Tény, nemrég tíz mellékvonal esetében megszűnt a menetrend szerinti személyszállítás, amit elsősorban az utasok biztonságának garantálása, illetve a szolgáltatás nem megfelelő minősége indokolt, azonban szó sem volt vonalfelszámolásról, teljes bezárásról. Ugyanakkor hamarosan a kormány elé kerül egy összesen 6000 milliárd forintos fejlesztési terv is, hogy felújítsák a vasúti pályákat és új járműveket szerezzenek be. Dobrev Klára ígérgetése, illetve hogy másodrendű állampolgárokat emleget az ügyben, finoman szólva is arcpirító, hiszen a Gyurcsány–Bajnai-kormányok alatt közel negyven regionális, helyi vasútvonalat zártak be. Ismert: 2007 márciusától a MÁV első körben 14 vasútvonalon és vonalszakaszon, mintegy 478 kilométeren szüntette meg a személyszállítást, majd 2009-ben további 24 vonalat és vonalszakaszt zártak be – nem mellesleg később, a Gyurcsányék által „megcsinált” csődközeli állapotok ellenére az Orbán-kormány tíz korábban bezárt vasútvonalon indította újra a forgalmat.

Arra is érdemes emlékezni, hogy Gyurcsány Ferenc miniszterelnöksége idején feldarabolták a MÁV-ot, majd eladták a nyereséges üzletágat. Ismert: 2008 januárjában zajlott le a magyar privatizáció történetének egyik legvitatottabb magánosítási folyamata, a MÁV Cargo Zrt. eladása. A vevő, az osztrák állami vasútvállalat (ÖBB) több másik pályázó ellen licitálva 102,5 mil­liárd forintot fizetett a MÁV árufuvarozó leányvállalatáért. A MÁV Cargo megvásárlásához nyújtott szolgáltatásokért 6,6 millió euró visszacsorgatást kapott az ismeretlen magyar Geu­ronet Bt. A teljes cikket a Magyar Nemzeten olvashatja el.

