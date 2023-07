Az európai tengerek fenekén heverő lőszerek nagy részét – hagyományos és vegyi lőszereket egyaránt – a 20. században több ország fegyveres erői szándékosan dobták a vízbe, így akarták ugyanis hatástalanítani azokat. Ennek csak töredéke származik katonai tevékenységekből, beleértve a tengeri harcokat és az aknákkal folytatott háborút. Csak 1975-ben tiltották be egy egyezmény aláírása során azt, hogy bárki bármilyen fegyvert a tengerbe dobhasson.

A Balti-tenger a legveszélyesebb mind közül: több százezer tonna fel nem robbant lőszer hever a fenekén,

ezek pedig azért is különösen veszélyesek, mert ha például egy hajó horgonya vagy valamely eszköze beleütközik a bombába, akár életeket is veszélybe sodorhat a szerkezet felrobbanása. Ráadásul ha több bomba is fekszik egymáshoz közel, akkor egyetlen detonáció valóságos láncreakciót indíthat be.

3 WWII bombs removed from Baltic Sea resort in Poland.https://t.co/WXnDvszTon pic.twitter.com/iR0PBKU8rj — The National Desk (@TND) August 13, 2018

Évek óta próbálják tengeralattjárókkal, búvárokkal feltérképzeni a tenger fenekét és a part menti öblöket, de ekkora mennyiséget szinte képtelenség maradéktalanul megtalálni.

A vízbe dobott hadianyagok lassan elrozsdásodnak és veszélyes anyagot eresztenek a vízbe, például mustárgázt, amely az emberi egészséget is, de elsősorban a tengeri környezetet veszélyezteti.

(3 WWII bombs removed from Baltic Sea resort in Poland) Read Full Story https://t.co/m2TgTjNSQe pic.twitter.com/FzyDtfwTfd — Global News (@GlobalN67579782) August 13, 2018

A Balti-tenger partvidékén 85 millió ember él. Jelentős az ipari, a mezőgazdasági tevékenység, és nagy a forgalom. Ezáltal rengeteg méreganyag, így kipufogógáz és műtrágya kerül a vízbe. A nehézfémek és növényvédő szerek áradatát időközben sikerült megfékezni, de a tengert szennyező műtrágyaszármazékok – nitrátok, nitrogén-oxidok és foszfátok – mennyisége még mindig túl nagy.