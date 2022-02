Nem változnak 1 órája

Fidesz: a baloldal fizetős egészségügyet akar

A Fidesz szerint a baloldal és miniszterelnök-jelöltje most is fizetős egészségügyet akar, akárcsak 15 évvel ezelőtt, ezért április 3-án a választók arról is döntenek, engedik-e, hogy a baloldal visszatérjen, és fizetőssé tegye az egészségügyet, vagy „haladunk tovább azon az úton, hogy javítjuk a betegellátás színvonalát, fejlesztjük a kórházainkat, és tovább emeljük az orvosok és az ápolók bérét”.

Selmeczi Gabriella frakcióvezető-helyettes keddi, MTI-hez eljuttatott videónyilatkozatában emlékeztetett: 15 éve, február 15-én vezette be a Gyurcsány-kormány a fizetős egészségügyet. Vizitdíjat és kórházi napidíjat fizettettek a betegekkel, ezzel párhuzamosan pedig szándékosan elkezdték leépíteni az egészségügyet, mert a fizetős magánegészségügybe akarták terelni a betegeket – tette hozzá. Hangsúlyozta: ezeket a díjakat csak a Fidesz által kezdeményezett szociális népszavazásnak köszönhetően sikerült eltörölni. A kórházi napidíjat a szavazók 84 százaléka, a vizitdíjat pedig 82 százalékuk utasította el. Az akkori baloldali kormánykoalíció „ebbe jól bele is bukott” – fogalmazott Selmeczi Gabriella, hozzáfűzve, hogy ennek ellenére a baloldalon 15 év után sem változott semmi, most is fizetős egészségügyet akarnak. A kormánypárti politikus azt mondta, a baloldal miniszterelnök-jelöltje arról beszélt, hogy hiba volt eltörölni a vizitdíjat és a kórházi napidíjat, az egészségügy üzlet, és az ágazatot drasztikusan magánosítani kellene. Emellett – folytatta – a baloldali miniszterelnök-jelölt indiai szemműtétet javasolt a magyaroknak, a nőknek azt üzente, hogy a szüléshez nem kell orvos, hanem elég egy holisztikus szülésznő is, és embertelen módon még arról is nyíltan beszélt, hogy a járványban elhunyt idős szavazók miatt a baloldalnak nagyobb az esélye a hatalom megszerzésére. Kijelentette: április 3-án a választók arról döntenek, engedik-e, hogy a Gyurcsány-Bajnai féle baloldal visszatérjen, fizetőssé tegye az egészségügyet, és „bizniszt csináljon” mások betegségéből, vagy „haladunk tovább azon az úton, hogy javítjuk a betegellátás színvonalát, fejlesztjük a kórházainkat, és tovább emeljük az orvosok és az ápolók bérét”. Magyarországnak előre kell mennie, nem hátra! – hangoztatta Selmeczi Gabriella. Borítóképünk illusztráció. (Shutterstock)

