– Ez fájni fog Oroszországnak, nagyon fog fájni – Josep Borrell, az EU kül-és biztonságpolitikai főképviselője így jelentette be kedd délután, hogy az

uniós tagállamok külügyminiszterei egységesen rábólintottak az Európai Bizottság által összeállított, Oroszország elleni szankciós csomagra.

Mint azt az uniós külügyér Párizsban közölte, a szankciók elfogadása nem jelenti, hogy ne folytatnák a diplomáciai erőfeszítéseket annak érdekében, hogy megakadályozzák a háború kirobbanását Európa szívében. Borrell megismételte az eddig is hangoztatott uniós álláspontot, miszerint Vlagyimir Putyin elnök a kelet-ukrajnai szeparatista köztársaságok elismeréséről szóló döntése a nemzetközi jog súlyos sérelmét, a minszki megállapodások felrúgását, valamint Ukrajna területi integritásának megsértését jelenti. – Oroszoroszág egyszerűen behatolt Ukrajna területére – hangoztatta az uniós diplomácia vezetője, aki szerint noha tudták, hogy ez bekövetkezhet, a kiszámíthatóság mégsem könnyíti meg a mostani helyzetet. Borrell üdvözölte azt is, hogy Németország azonnali hatállyal felfüggeszti az Északi Áramlat 2 földgázvezeték üzembe helyezését: mint mondta, ez megfelelően kiegészíti az EU-s csomagot. Brüsszel az Egyesült Államokkal, az Egyesült Királysággal és Kanadával is összehangolja a szigorú oroszellenes intézkedéseket.

Ezek között az unió többek között arra tett javaslatot, hogy szankciókkal sújtsa azokat, akik részt vettek a jogszerűtlen döntés meghozatalában: huszonhét entitás és személy az orosz katonai és üzleti életből, valamint a döntésre rábólintó orosz alsóház 351 tagja. –

Vlagyimir Putyin elnök nincs a szankciós listán

– erősítette meg Borrell kérdésre válaszolva. Kiemelte, hogy a büntetőintézkedések emellett az orosz állam és kormány azon képességét is célozzák, hogy hozzáférjen az uniós tőke-, pénzügyi- és szolgáltatási piachoz; illetve a szeparatista területekkel folytatott uniós kereskedelmét is érintik, hogy az illegális és agresszív cselekményeknek gazdasági következményei legyenek a felelősökre nézve.

Jean-Yves Le Drian francia külügyminiszter az EU soros elnökségének színében felszólalva ugyancsak nagyon súlyosnak nevezte az európai biztonsági helyzetet.

Bejelentette, hogy a Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel péntekre tervezett találkozója elmarad

– olvasható a Magyar Nemzet cikkében.

Borítókép: Josep Borrell, az EU-s diplomácia vezetője (MTI/EPA/Pool/Frederick Florin)