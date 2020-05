Újra látogatható szombattól a zalaegerszegi skanzen

Bár a zárt helyen működő közművelődési intézmények, könyvtárak, művelődési házak újranyitására még várni kell, a látogatóit szabadtéren fogadni képes kulturális intézmények a kellő óvintézkedések mellett kinyithatják kapuikat.

Az egészségügyi veszélyhelyzet miatti korlátozások enyhítésével élve a hét végén, azaz a pünkösdi ünnep (mely idén egybeesik a gyermeknappal) hétvégéjétől várja látogatóit a megyeszékhelyen a Göcseji Falumúzeum.

Az ideális természeti környezetbe épült, a göcseji paraszti világ házait, a paraszti munkafolyamatokat bemutató, népszerű zalaegerszegi skanzen az újranyitás jegyében május 30-tól az ilyenkor megszokott nyári nyitvatartás szerint fogadja a vendégeket, keddtől vasárnapig 10–18 óra között. (Május 30-án, szombaton 10 órakor nyitnak.) Rendezvényeket azonban biztosan nem tartanak augusztus közepéig, emellett a járványhelyzet miatt vannak olyan óvintézkedések, amelyek szabályait be kell tartani.

Hét főnél népesebb csoportot nem fogadhat az amúgy felújítás alatt is álló szabadtéri múzeum, emiatt az ennél nagyobb létszámú családok is több csoportban léphetnek be.

A skanzen arról is tájékoztatta szerkesztőségünket, hogy bankkártyával is lehet fizetni, valamint Egerszeg Kártya-elfogadóhellyé vált a Göcseji Falumúzeum, így a kártyával rendelkező zalaegerszegiek ezentúl kedvezményesen léphetnek be a skanzen területére.

A falumúzeum előtt, az érkezéskor jobbra eső füves területen is szabad parkolni, a parkolás ingyenes. Előírás ugyanakkor, hogy a fogadóépületbe csak maszkban vagy az arc alsó részét eltakaró kendőben lehet belépni.