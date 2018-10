Természetgyógyász nap a keszthelyi Balaton Színházban

Előadásokat hallgathattak, mozgásformákat próbálhattak ki, kezeléseken vehettek részt és az egészség megőrzését szolgáló termékekkel is ismerkedhettek az érdeklődők szombaton Keszthelyen, a Balaton Színház Természetgyógyász napján.

Már közel egy évtizede minden ősszel megszervezi a Balaton Színház a Természetgyógyász napot, hiszen azt tapasztalják, egyre többen érdeklődnek az alternatív gyógymódok iránt.

– Az a célunk, hogy próbáljunk keszthelyi vagy Keszthely környéki előadókat, kiállítókat megismertetni az érdeklődőkkel – mondta el Csengei Ágota, a Balaton Színház igazgatója.

Feng Shui, tisztítószerek természetes anyagokból, az év gyógynövénye a levendula, növények a táplálkozásban, civilizációs betegségek – ezekről szóltak az előadások. Utóbbi téma előadója, Hatvani Galina arra hívta fel a figyelmet, hogy a nem megfelelő alapanyagok, a gyors étkezések emésztési problémákat, betegséget okozhatnak, s a tápanyagérzékenység is egyre gyakoribb. Szólt a stressz káros hatásairól és a vízfogyasztás jelentőségéről is. A Természetgyógyász nap résztvevői mozgásformákat is kipróbálhattak – köztük a Tai Chit. Ezt az ősi mozgásformát kínai szerzetesek találtak ki, hogy megőrizzék egészségüket és kondicionálják magukat, majd elterjedt Európában is.

– A keleti kultúra szerint a test energetikáját egyensúlyozza ki, a nyugati szemlélet szerint az ízületek izmok kíméletes nyújtása, kimozgatása áll a középpontban – mondta el Máté Zoltán.