Nehéz, de szükséges döntések a Hévíz stabilitása érdekében

Létszámleépítésről, üres álláshelyek megszüntetéséről döntött hétfői ülésén a képviselő-testület. Erre azért van szükség, mert a város idén a járvány gazdasági következményei miatt egymilliárd forint veszteséget szenved el, a kilábalás pedig lassú lesz, több évet vehet igénybe.

Mint Papp Gábor polgármester sajtótájékoztatóján kiemelte, mivel a turisztikai visszaesés és a központi gazdasági intézkedések hosszabb távon is éreztetik hatásukat, ezért Hévíznek újfajta működési modellre kell berendezkednie. A legjelentősebb veszteség az idegenforgalmi adóhoz eddig társult állami kiegészítés elvonása, ez a fürdővárosnak mintegy 650 millió forint bevételt jelentett minden esztendőben. Eddig. További érvágás, hogy a lecsökkent vendégszám miatt kevesebb ifa, illetve iparűzési adó folyik majd be a helyi büdzsébe.

Hévíz elveszítette működési költségeinek harmadát, egymilliárd forintot, ezért az önkormányzat több lépésben, összességében 30 százalékos költségcsökkentésről döntött. A képviselők úgy határoztak, a város intézményeiben 24 álláshelyet megszüntetnek, további 12, jelenleg betöltetlent pedig elvonnak. Papp Gábor hangsúlyozta, azok, akik most a kényszerű döntés miatt elveszítik a munkájukat, felmondási időre és végkielégítésre számíthatnak, a város így segíti őket az átmeneti időszakban, míg újra munkát találnak. A polgármester emlékeztetett, májusban még úgy tűnt, 85 embertől kell megválniuk a 350-ből, de minden takarékossági lépésük Hévíz üzemeltetésének biztosítását és a lehetőségekhez képest a legtöbb munkahely megmentését szolgálta, ami lényegében sikerült.

– Ugyanakkor további lépésekre is szükség lehet, hiszen jelenleg meglehetősen bizonytalan a világgazdaság és azon belül a turizmus helyzete – fogalmazott –, így további leépítések is jöhetnek, illetve adópolitikánkat is át kell gondolni, hiszen a takarékosság mellett szükség van bevételeink növelésére is. Ezt szolgálta például, hogy augusztus 1-jétől visszaállítottuk és megújítottuk a fizetős parkolási rendszert, ami fontos eleme lehet a költségvetésünknek és a város rendezettségét is szolgálja; ezt mutatja az elmúlt másfél hónap tapasztalata.

Hévíz a később bevételt hozó turisztikai fejlesztéseiről nem mond le, az elnyert pályázatokat, beruházásokat végigviszi, amelyek összértéke hárommilliárd forint. A polgármester leszögezte, készülniük kell arra az időre is, amikor helyreáll a megszokott rend a turizmusban. Ez azonban legalább két évet vehet igénybe.

Lapunk kérdésére Papp Gábor azt mondta, a testület a nehéz, de a város érdekében szükséges döntéseket egyhangúlag hozta, ám a folyamatban egy képviselő nem vesz részt, csupán közösségi oldalán terjeszt valótlanságokat.

A sajtótájékoztatón elhangzott, a városba a július végi adatok szerint az elmúlt év hasonló időszakával összevetve, 55 százalékkal kevesebb turista érkezett. Tavaly, az első hét hónapban 753 ezer, míg idén 347 ezer vendégéjszakát regisztráltak, ezek 75 százaléka magyar, s csupán 25 százaléka kötődik külföldi látogatókhoz.