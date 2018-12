Mézeskalácsból készül Szepetnek mása

Lázas munkában van pár napja a szepetnekiek egy része: azon dolgoznak, hogy mézeskalácsból felépítsék a község emblematikus épületeit.

Az ötletgazda Kocsis Edit, az IKSZT vezetője, aki elmondta: korábban olvasott már hasonló kezdeményezésről, s annak apropóján gondolta úgy, hogy az összetartó szepetneki közösséget be lehetne vonni ilyen szép és látványos feladatba. – Az interneten láttam először néhány évvel ezelőtt, hogy valamelyik település lakói már elkészítették a lakóhelyüket mézeskalácsból – idézte fel Kocsis Edit.

– Másfél éve dolgozom itt, s a szepetnekiekben nagyon összetartó és minden újdonságra fogékony közösséget ismertem meg. Azt gondoltam, ez az a hely, ahol érdemes felvetnem a dolgot – s nem is csalódtam. Szepetnek utcáit készítettük el az emblematikus épületekkel, mint például a katolikus és az evangélikus templommal, a polgármesteri hivatallal, a régi kastéllyal, a Királyi Pál ÁMKval, az egészségházzal, a jellegzetes temetői kriptasorral, a régi családi házakkal.

Az IKSZT vezetője azt is elmondta: az induláshoz hívtak egy szakértő házaspárt, akik megosztották a helyiekkel a megfelelő szilárdságú mézeskalács receptjét és segítettek a szükséges sablonok elkészítésében is. – Mindenki megsütötte az otthonában a megfelelő méretű lapokat, melyek összeállítását, ragasztását, díszítését már itt, az IKSZT-ben végezzük – magyarázta Kocsis Edit. – Az önkormányzat egyik munkatársa raklapból terepasztalt készít, arra helyezzük majd fel a közel 30 épületet. Kocsis Edit azt is jelezte: az alkotást a vasárnapi adventi kézműves vásárukon mutatják be a település lakóinak. A későbbiekben pedig szeretnék folytatni a munkát, hogy idővel a község egésze elkészüljön mézeskalácsból.

