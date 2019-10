Fontosak a fiatalok – Rajtuk múlik a Mura mentén élő horvátság jövője

A Zala Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elmúlt ötéves tevékenysége során nagy figyelmet fordított arra, hogy a Mura menti horvátság hagyományainak megőrzésébe a fiatalabb generációkat is bevonják.

Folyamatosan szerveztek az identitást és az anyaországhoz való kötődést erősítő programokat is, ennek jegyében éppen a múlt hétvégén jártak a gyerekekkel Horvátországban, Plitvicén. Az elmúlt évek munkájáról Vargovics Józsefné, a megyei horvát önkormányzat elnöke számolt be.

– Amikor öt esztendővel ezelőtt elkezdtük a munkát, alapvetésként fogalmaztuk meg, hogy mivel a jövő a fiataloké, nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy minél jobban bevonjuk őket a horvátság hagyományainak őrzésébe, és tudatosítsuk bennük még jobban, hogy ők ehhez a nemzetiséghez tartoznak – bocsátotta előre Vargovics Józsefné. – A legfontosabb, hogy megszerettessük velük a horvát nyelvet, ennek érdekében ingyenes nyelvtanfolyamokat is szerveztünk. Ezeken kívül különféle kulturális táborokat bonyolítottunk le, és anyagilag is támogattuk a fiatalok néptáncoktatását az óvodásoktól a középiskolásokig. Továbbá a napokban indul egy horvát nyelvtanfolyam felnőtteknek, melynek díját nagy részben átvállalja a megyei horvát önkormányzat, így a negyvennél is több résztvevőnek csak minimális összeggel kell hozzájárulni a költségekhez.

Az elnök hozzátette: nagy figyelmet fordítottak az identitást erősítő kulturális rendezvények lebonyolítására a térségben, a horvát nyelvű vallásgyakorlásra, zarándoklatok szervezésére, továbbá az anyaországba, Horvátországba, Zágrábba, Csáktornyára és Varasdra is szerveztek utakat. A legutóbbira épp a múlt hétvégén került sor, a felnőtt kísérők a borsfai, murakeresztúri, tótszerdahelyi iskola horvát nyelv és kultúra terén szép eredményeket felmutató diákjait (több mint 40 főt) a plitvicei tavakhoz vitték el egy ingyenes kirándulás keretében.