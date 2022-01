“Zala megyei , Nagyrécséhez tartozó Bacónak-i hegyen kínálunk eladásra egy 20 négyzetméteres házat 3370 m2 területtel. A telek az út jobb, ill. bal oldalán helyezkedik el. Keleti oldalon diófák, míg a nyugati oldalon gyönyörű gesztenyefák sorakoznak. A ház egy szobából, egy prés helységből és egy pincéből áll. Nyaralóvá egyszerűen átalakítható. [...]”

A mini házak kapcsán egész YouTube csatornák foglalkoznak a kérdéssel. Akerti pihenő saroktól azállandó lakhatást nyújtó otthonokig minden akad a neten, mi szem-szájnak ingere. Az ilyen videók legnagyobb előnye, hogy olyan kialakítási, helytakarékos megoldásokat is láthatunk, amelyek jelenleg még nincsenek a köztudatban. Ebből merítve pedig akár saját otthonainkat is felhasználó barátabbá tehetjük, akármilyen kicsit alapterületről is van szó.

