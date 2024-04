Zalakerámia ZTE KK - DEAC 82-66 (24-18, 13-25, 24-12, 21-11)

Zalaegerszeg, 1630 néző. Jv.: Kapitány, Györfy R., Győrffy P.

Zalakerámia ZTE KK: Hicks 9, Szalay 4, Paige 12/3, Ikpe 13, Tóth Á. 6. Csere: Ostojic 9, Csátaljay 3/3, Ona Embo 11/9, Németh Á. 6, Keller I. 4., Csuti 2, Makkos 3/3. Vezetőedző: Matthias Zollner.

DEAC: Edwin 7/3 , Drenovac 6, Neuwirth 15/15, Williamson 7, Buljevic 6. Csere: Tadic 18/12, Garamvölgyi 3/3, Czermann, Várszegi, Hegedüs 3/3, Hőgye 2. Vezetőedző: Andeljko Mandic.

Kedden nagyon közel járt a Zalakerámia ZTE KK ahhoz, hogy úgy készüljön a pénteki mérkőzésre, hogy akár le is zárhatja a párharcot. A DEAC a hosszabbításban nyerte meg hazai pályán azt a találkozót, így 1-1-es állásról folytatták a csapatok pénteken az egyik fél harmadik sikeréig tartó csatát. Pénteken a fiatal Szalay Domonkos jó megmozdulásai (védekezés, labdaszerzés, hibátlan büntetőzés) vezették be a találkozót, a ZTE KK később is vezetett, és volt egy jelenet, amikor Paige egymás után négyszer próbálkozott hárompontossal, mire végre betalált, de a labda mindig a zalaiaknál maradt, ami jelezte a hazaiak harci kedvét (14-6). Merthogy, szedték a lepattanókat, keményen védekeztek és nem követték el azt a hibát, mint kedden, hogy elengedjék az ellenfelet. A DEAC Neuwirth Bence hármasaival tartotta magát, aki már a negyediket érte el, és Tadic is bedobott egyet (31-28), viszont (noha bemutatták) a vendégek egyik ásza, Mócsán Bálint továbbra is csak a kispadon ült. A zalai hármasok éppenséggel kimaradtak, amikor pedig Edwin bedobta a magáét (32-31) már időt kellett kérnie Matthias Zollnernek. De hiába... Neuwirth az ötödik hármasát is bedobta, és Tadic is rátett egyet és Garamvölgyi is, amivel már nyolccal vezetett a DEAC (32-37). Azt kell mondani, hogy "szétdobta" a Zetét a vendégcsapat, hiszen már kilenc hármasnál tartott és vezetett a nagyszünetben is (37-43).

Az egerszegieknek valamit kezdeniük kellett ezzel a helyzettel, tettek is érte, de a hármasok nem nagyon jöttek. Közben kiderült, hogy Mócsán betegség miatt nem lép pályára a debrecenieknél, de nélküle, és hét embert játszatva is tartotta előnyét a DEAC (44-45). Kőkemény folytatásra számíthatott a ZTE KK, amely Keller Iván kosarával hosszú idő után újra vezetett (50-48). Amiben bízhattak az egerszegiek, azt kezdték megtenni, vagyis felőrölni a mind jobban fáradó debrecenieket. Ona Embo hármasával 59-50-re módosult az állás, de persze itt még nem lehetett a kék-fehéreknek hátra dőlni. A DEAC keményen harcolt, sőt: Tadic a negyed utolsó pillanatában félpályás kosarat dobott (61-55). Az utolsó negyedben viszont már a ZTE KK akarata érvényesült, és kezdett nagyon elfogyni a DEAC. Elsősorban erővel, ami érthető volt, de tegyük azt is hozzá, hogy az egerszegiek elkezdtek nagyon jól védekezni és nyomás alá helyezték az ellenfelet (75-62). Ezt a meccset már nem engedte ki a kezéből a ZTE KK, az utolsó két percben mindkét oldalon a fiatalok is lehetőséghez jutottak.