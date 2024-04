A Zalakerámia ZTE KK férfi kosárlabdacsapata remek hajrával biztosította a helyét a playoff-ban. A végén nem csak „becsúszott” oda, hanem már az utolsó forduló előtt bebiztosította a negyedik helyezését. Ezzel együtt sem volt tétnélküli még a Bp. Honvéd elleni utolsó fordulóbeli találkozó, amit azonban egy sérülés miatt kihagyott Tóth Ádám, a ZTE KK csapatkapitánya, s végül csapata egypontos vereséget szenvedett.

Ez viszont már a múlt.

A fókuszban jelenleg már a szombaton (16.30), Zalaegerszegen kezdődő, a DEAC elleni negyeddöntő áll, melyben a Zalakerámia ZTE KK élvezi a pályaelőnyt. Tóth Ádám is várja ezt, akit először a hogylétéről kérdeztünk.

– Köszönöm, már munkában vagyok - mondta a pillanatnyi állapotáról. - Volt egy ízületi gyulladásom, ami miatt nem játszhattam a Bp. Honvéd elleni találkozón, de az injekciós kezelés hatásosnak bizonyult, és valószínűleg a túlterhelés okozta a panaszokat. Természetesen kellett kihagynom, de ezen a héten már én is beszálltam a munkába és szerencsére panaszmentes vagyok.

– Akkor mondhatni, hogy jól jött a bajnoki szünet, hiszen a hét végén a kupadöntőt rendezték, abban viszont nem volt érdekelt csapata.

– Én úgy fogalmaznék, nekünk ez a két hét nem biztos, hogy jól jött... – felelte Tóth Ádám, aki azt is elárulta, miért gondolja ezt. – Ritmusban voltunk, győzelmeket arattunk és a Honvéd ellen is csak az utolsó pillanatban csúszott ki a kezünkből a győzelem. Ugyanakkor az is igaz, hogy az apróbb dolgainkat, a kisebb sérüléseket mindenki helyre tudta hozni ebben a két hétben. Én az első héten még kényszerpihenőn voltam, de a többiek nagyon keményen dolgoztak. Most, ahogy közeledik a rájátszás nyitánya, edzőnk, Matthis Zollner is már a frissítésre helyezi a hangsúlyt.

– Nem lehet rossz a hangulat, hiszen ott vannak a rájátszásban, ami, főleg február környékén még eléggé kérdéses volt, hogy sikerül-e. Jól látjuk ezt?

– A nyolc közé jutás a szezon előtti alapcélkitűzésünk volt. Számomra ez nem újdonság, hiszen a tizenkilenc esztendő alatt, amióta az élvonalban játszom, talán csak egyszer nem jött össze csapataimmal a playoff. Ami igaz, hogy a negatív szériánk után nagyon kellett ez a bejutás úgy a csapatnak, mint szurkolóinknak is, hogy sikerüljön. Abban bízom, hogy sikerrel vesszük az újabb akadályt. A rájátszás már más lesz, mint az alapszakasz, fontos lesz, hogy végig megőrizzük a pályaelőnyt a DEAC-cal szemben.

– Egy éve még Debrecenben játszott, onnan tért vissza anyaegyesületéhez, a ZTE KK-hoz. Mi lehet a kulcs ebben a párosításban?

– Náluk és nálunk is változott a keret, nálunk még edzőcsere is történt. Azt gondolom, hogy a Debrecennek valamivel szűkebb a rotációja, mint a miénk. A Mócsán-Drenovac-Edwin hármasra nagyon figyelni kell. A mi csapatunkban szerencsére mindig akad, akinek jó napja van, de csapatszinten ugyanazt kell hoznunk stabilan, mint amit az utolsó találkozóinkon. Ezzel ugyanis, ezzel a stabil játékkal, nem nagyon tudtak mit kezdeni az ellenfelek.

– Nem lehet hogy esetleg az ellenfelek mára kiismerték a ZTE KK játékát? Az tény, hogy Matthias Zollner érkezésével gyökeres fordulat állt be ebben.

– Lehet, hogy jobban látják már, hogy mit játszunk, de... Az erősebb ligákban, a nagy csapatoknál is van, hogy három-négy évig ugyanazon szisztéma mentén építik a játékukat. Hozzáteszem, a szakmai munka terén sem évente cserélik az edzőket. A lényeg szerintem az, ha azt a játékot, amit szeretnél játszani, azt jól csinálod, akkor hiába ismernek ki az ellenfelek... Az edzőnk – ha lehet így fogalmazni – egyszerű dolgokat kér a csapattól, de azt kőkeményen bevasalja mindenkin! Ő ebben hisz és azt gondolom, hogy ezt be is bizonyítottuk, hogy működik.

- Egyszerű a kérdés: mit vár a szombati találkozótól?

- A legfontosabb, és a leglényegesebb, hogy a hazai pálya előnyét megtartsuk. Ezért volt fontos, hogy a kedvezőbb pozíciót értük el az alapszakasz végén és itthon tudunk kezdeni. Szurkolóink és az itteni atmoszféra pedig kell, hogy nyomás alá helyezze az ellenfelet. Szóval, mindenképpen győzelmet várok.