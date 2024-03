Zalakerámia ZTE KK - Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 97-85 (29-12, 24-20, 19-30, 25-23 )

Zalaegerszeg, 2000 néző.: Jv.: Praksch, Kovács N., Major.

Zalakerámia ZTE KK: Hicks 17/6, Szalay, Paige 11/9, Ikpe 9/3, Tóth Á. 8. Csere: Ostojic 12/3, Csátaljay 7/3, Ona Embo 20/9, Németh Á., Keller I. 12/12. Vezetőedző: Matthias Zollner.

Falco KC Szombathely: Pot 5, Tanoh Dez, Benke 6, Tiby 13/9, Keller Á. 9/3. Csere: Barac 8, Perl 24/3, Kovács B., Jordano 12/12, Pongó M. 8/6. Vezetőedző: Milos Konakov.

A címvédő és listavazető Falco KC vendégjátékára megtelt az egerszegi sportcsarnok, de ez előre borítékolható volt. Nem mellékesen, a ZTE KK két remek győzelmet könyvelt el az elmúlt két fordulóban, és a rájátszásba kerülésért folytatott harcban ez sokat jelenthet a végén. A szombathelyieknek nincsenek ilyen gondjaik, nagy valószínűséggel megnyerik az alapszakaszt, és az első helyről várhatják majd a playoff-ot.

A ZTE KK bravúrra készült, még úgy is, hogy mindenki tudta, ez most valóban egy nagy meglepetés lenne. Rendesen hangolt a két tábor, de ez alap ebben a párosításban, szóval a hangulat adott volt egy jó szombat esti meccshez. "Örök dicsőség a márciusi ifjaknak!" - ezzel felirattal és a piros-fehér-zöld nemzeti színeket magasba tartva lepett meg mindenkit a vasi tábor koreográfiájával, és mindjárt egység alakult ki a lelátón: ezt az egerszegi közönség is megtapsolta. Tóth Ádám kosara után a Falco öt, a hazaiak négy támadásukat is eredménytelenül fejezték be, ami azért mutatta, hogy volt feszültség mindkét oldalon. Eltelt három perc a mérkőzésből, amikor Tóth Ádám, a zalaiak csapatkapitánya újra betalált (4. p.: 4-0) és ez volt a találkozó második kosara is egyben... A Falco csak az 5. percben, Benke révén szerezte meg első mezőnykosarát, de az is csak a harmadik pontja volt addig (9-3). Az persze borítékolható volt, hogy nem marad ennyire pontszegény ez a találkozó. Nem is maradt az, mindenesetre a zalaiak elképesztően hatékonyan védekeztek és vezettek (20-10). Milos Konakov forgatta csapatát, de ez sem segített, úgyhogy időt kért a vasiak mestere. Az sem hozott változást. Az első negyedet 29-12-re nyerte a ZTE KK, a dobószázalék 64:20 arányban alakult. Ilyen volt ez a negyed... Aztán jött a második tíz perc, és Ona Embo, a ZTE nemrég igazolt francia kosarasa gyorsan szerzett hat pontot, a hazaiak pedig húsz ponttal vezettek (35-15). Aztán az ellene megítélt szabálytalanság után Keller Ákosnál elszakadt a cérna. A szombathelyiek válogatottja teátrális mozdulatokkal magyarázott a játékvezetőknek, hogy mit láttak rosszul. Le kellett őt hozni a pályáról, és persze a sportszerűtlen hibát is megkapta... A 15. percben 44-22-re vezetett a ZTE KK és remekül játszott, hiszen enélkül nem ment volna a címvédő és a bajnokság legnagyobb favoritja ellen. Az biztos, hogy valami nem úgy működött a vasiaknál, ahogy azt megszokták, de ez nem a hazaiak gondja volt, akik viszont parádéztak: Ostojic is betalált távolról (51-27). Azt, hogy egy Falco kaliberű csapat 32 pontot szerezzen egy félidő alatt, nem lehet csak a gyenge dobóformával magyarázni, ehhez kellett a ZTE remek védekezése is. Na meg persze az 53 dobott pont egy Falco kaliberű együttes ellen, az is egy egzakt mérőszám a házigazda teljesítményére (53-32).

A második félidő elején gyorsan ledolgozott hat pontot a hátrányából a Falco, és kezdtek bejönni a dobásai is. Az biztos, hogy egy sokkal agresszívabb vasi csapat volt a pályán, és kezdett felzárkózni (58-42). Erre dobott rá egy hármast a fiatalabb Keller fivér, Iván, ami jól jött a ZTE csapatának. A másik oldalon Perl Zoltán szép betörései jelentették az ellenpontot, és a zalaiak már nem tudtak annyira tiszta helyzeteket sem kialakítani, mint korábban. A feszültség maradt, Stefan Pot például technikait kapott, hiszen eljátszotta, hogy faultolták, és maradt a hazai előny is (70-51), közeledve az újabb negyed végéhez. A hazai előny aztán fogyni kezdett, mert a Falco meg tudta zavarni a ZTE KK-t, és pillanatokon belül feljött 72-62-re. Ez lett a negyed vége is, és ekkor a ZTE KK-n látszott inkább a tanácstalanság. A kérdés az volt, hogy megfogja-e a vendégek lendületét, az időközben visszatért Keller Ákos pedig triplával jelentkezett, majd Pongó Marcell is (72-68). Új meccs kezdődött, hiszen ennyire közel - a mérkőzés elejét leszámítva - nem volt a Falco. Ona Embo hármasa aztán visszaállította a kétszámjegyű hazai vezetést (80-70), de ebben a meccsben még bőven volt idő és izgalom is. A Falco is nagyon akart nyerni, de a ZTE KK talán még jobban. Jobban sáfárkodott az idővel és a lehetőségeivel is a hazai csapat, a Zalakerámia ZTE KK pedig megcsinálta azt a bravúrt, amire annyira vágyott, ahogy a szurkolói is.

Parádés játékkal rukkolt ki a ZTE KK.