Merthogy lesznek még hasonlóan éles meccsek ebben a fordulóban, éppen a mezőny kiegyenlítettsége és szorossága miatt. A mi szempontunkból viszont most a DEAC–Zalakerámia ZTE KK párharc áll a fókuszban, és az egerszegieknek továbbra is nagy szükségük van a győzelemre. A Sopron elleni siker a hetedik helyezés megtartását jelentette Matthias Zollner vezetőedző csapata számára. Ami sokat dobott a ZTE KK játékán, az a feljavult védekezés és persze a két új játékos, Renathan Ona Embo és Tristan Ikpe produkciója, akik egy hete először játszottak új csapatukban. A DEAC viszont nagyot "robbantott" egy hete, hiszen a 17 meccs óta veretlen, címvédő Falco KC-t győzte le a debreceni Oláh Gábor utcai csarnokban.

A helyszín marad, az ellenfél változik, hiszen szombaton ugyanitt a Zalakerámia ZTE KK lesz a rivális. Tóth Ádám, a ZTE KK csapatkapitánya jó ismerősként tér vissza, hiszen négy szezont töltött el a debrecenieknél, ahonnan a nyáron szerződött vissza a kék-fehérekhez. Ezúttal őt kérdeztük az esélyekről.

– Debrecenhez szép emlékek fűznek, sok barátom él ott, akikkel tartom is a kapcsolatot – nyitotta ezzel mondandóját Tóth Ádám, aki a Sopron elleni 96-71-es győztes meccsen 9 lepattanót szedett és 17 pontot dobott. – Szerencsére az új igazolásokkal a szerkezeti problémáink megoldódtak és azt gondolom, a múltkor már látszott, hogy a szakmai stáb mit szeretne játszani a csapattal. Szerencsére győztes meccsen sikerült ezt megmutatnunk. Lépésről lépesre haladunk előre, az új fiúk, mi, a csapat és a szakmai stáb is, hogy ez a játék még jobb legyen. Most az lenne a feladat, hogy a DEAC otthonában is nyerjünk, de nem lesz könnyű, hiszen a Falcót győzték le, ami megmutatta, hogy jó csapatuk van.

A Zalakerámia ZTE KK együttese egy közös ebéd elfogyasztása után pénteken már útra is kelt Debrecenbe. Tóth Ádám beszélgetésünk során arról is szót ejtett, hogy nem könnyű a mostani helyzet, hiszen az új játékosok beépítése szezon közben nem szerencsés, a vezetőedzői poszt is változott, valamint az új edző elképzeléseit is el kell sajátítaniuk. Éppen ezért van nagyon nagy szükség a koncentrációra az alapszakasz hátralévő négy mérkőzésén, hogy a célt, a rájátszást elérjék.

– A szombati meccsben benne kell, hogy legyen a mi győzelmünk is, hiszen az nagyon sokat jelentene – mondta el még Tóth Ádám. – És ha már DEAC, tavaly, amikor még náluk játszottam, hasonló helyzetben voltunk. Új edző érkezett és az kellett a rájátszásba kerüléshez, hogy nyolc meccset nyerjünk zsinórban, és sikerült. Most is hasonló a feladat, mert kell szereznünk még annyi győzelmet, hogy ott legyünk a playoff-ban.

A két csapat első körös mérkőzésén a ZTE KK Zalaegerszegen 73-71-re nyert a DEAC ellen. A hajdúsági együttes jelenleg a tabella harmadik helyén áll, két győzelemmel szerzett eddig többet, mint a ZTE KK és már csak egy siker kell neki, hogy matematikaialag is bebiztosítsa helyét a rájátszásban.