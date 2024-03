Azért is neveznénk a Falco KC elleni győzelem egyik hősének Keller Ivánt, mert noha nem ő volt az, aki a legtöbbet játszott, vagy aki a legtöbb pontot dobta, de négyből négy hármast a helyére tett. Volt, amikor a legjobb pillanatban. Az ellenfél soraiban játszott testvére, Keller Ákos, aki azért kapott hideget-meleget a zalai publikumtól... A ZTE KK sikerének jogosságát nem lehetett vitatni, ráadásul a számok is ezt támasztják alá: 39 perc és 40 percen át volt az előny az egerszegieknél. A testvérharc meg Kelleréknél családi esemény...

-Ez már a sokadik alkalom volt, hogy egymás ellen játszunk az éppen aktuális csapatainkkal. Mondhatnánk, nem nagy szó már, viszont ilyenkor összejön a család! - említette Keller Iván, amikor azt kérdeztük tőle, hogy bátyjával, Ákossal megbeszélték-e az eseményeket a meccs után. - Itt volt édesapánk is, s nyilván megbeszéltük mi volt a pályán. Most én lehettem az elégedettebb, hiszen megleptük a bajnokot.

-Mi volt a siker kulcsa? Nem egy gyenge csapat volt az ellenfél...

- Amióta az új edzővel dolgozunk, egyre jobbak vagyunk. Ez már látszott az idegenbeli meccsünkön, meg az is látszik most már, hogy képesek vagyunk a bravúrra. Egy jobb szisztémát talált ki mindenki számára Matthias Zollner, nagyobb a játékfegyelem, ami szintén kellett. A két új srác meg nagyon motivált, ami jó hatással van a csapat minden tagjára.

- Volt egy holtpont is a szombati mérkőzésen, amikor négy pontra visszajött az ellenfél. Akkor mi segítette át a csapatot ezen a ponton?

- Az, hogy bíztunk abban a rendszerben, amit játszottunk. Megmaradt a csapategység védekezésben és támadásban.

-Ott lesz a csapat az első nyolcban?

- Maradjunk abban, hogy még számos variáció van a végkimenetelre. Például az is, hogy harcban legyünk akár egy jobb helyezésre is...

-Szombaton az Alba Fehérvár lesz a vendég a Falco után. Korábbi csapatáról van szó, mi várható ezek után ellene?

-A fehérvári egy jó csapat, nem hiába emelkedik ki ez a két együttes a mezőnyből. Sőt, az Alba akár meg is előzheti még a szombathelyieket. Persze, ha mi nyerünk ellenük, akkor már nem... Én nagyon remélem, hogy hasonló mérkőzést játszunk, mint a Falco elleni volt. Remek hangulat uralkodott a csarnokban és az is kiemelendő hogy öten tíz pont fölé kerültünk. Ezt elérni egy ilyen jó csapat ellen nagyon nehéz. A hangulatról annyit, hogy sokkal jobb, mint volt előtte. A közönség szurkolt, ami sokat jelentett, de szerintem mi is úgy játszottunk, amiért szurkolni lehetett.

-Telt ház volt, de telt ház lesz szombaton is?

-Nyilvánvaló, hogy sokan jöttek Szombathelyről is, de inkább a hazai nézők érdeme, hogy megtelt a csarnok. Nagyon reméljük, hogy az Albát is látni szeretnék és egy jómeccset akarunk játszani ellene. Most fáradt kicsit a csapat, de dolgozunk keményen, mert a munka kifizetődik. Ugyanígy, keményen dolgoztunk a múlt héten is, és meccsre mindenki friss lett.