Bonyhádi AC–Dombóvári AC 2:16

A zalai győztesek: Bihercz 4, Kahotek 4, Zborai 4, Berdár 2, Virovecz és a Berdár-Bihercz páros.

A Bonyhád a kilencedik helyen áll a tabellán, ám ezzel együtt nehéz és kellemetlen ellenfélnek számít. Most azonban a hazai csapat kissé tartalékosan állt fel és ennek a vártnál könnyebb zalai győzelem lett az eredménye. A sörgyári éljátékosok közül többen is veretlenek maradtak, de legalább ilyen fontos, hogy a serdülő korú Virovecz Dániel győzelemmel mutatkozott be az NB II.-ben.

Kanizsa Sörgyár SE–Dombóvári AC 12:6

Bolyai-iskola.

A hazai győztesek: Kahotek 3, Berdár 3, Bihercz 3, Nagy E. 2 és a Berdár-Bihercz páros.

A fiatal játékosokra építő vendégcsapat a szezon során meccsről meccsre egyre jobb teljesítményt nyújt, így nem lehet őket félvállról venni. A párosok után 1:1-re állt a találkozó, majd az egyes játékban a házigazda fokozatosan elhúzott és végül magabiztos győzelmet aratott.

PTE-PEAC III.–Kanizsa Sörgyár SE 7:11

A zalai győztesek: Bihercz 4, Zborai 4, Berdár 2 és a Bihercz-Kahotek páros.

A hazaiaknak nincs jó szezonjuk, a Sörgyár ellen azonban nagyon szerettek volna bizonyítani, három extraligás női játékost is bevetettek többek közt. Sokáig fej-fej mellett is haladt a két együttes, zalai részről Bihercz és Zborai hibátlan teljesítménye, illetve a kisebb sérüléssel bajlódó Berdár két győzelme is nagyon kellett a végelszámolásnál.

A csoport élén holtversenyben áll a Beremend és a Kanizsa Sörgyár SE. A dél-zalaiak a következő fordulóban, vasárnap 11 órától a Honvéd Szondi György SE III. együttesét fogadják a Bolyai-iskolában. Ez az egyetlen csapat, mely ebben a bajnokságban le tudta győzni a KSSE-t.