Az egerszegi versenyző jól sikerült cyclocross szezon és kemény alapozás (benne például összesen nagyjából öt hét spanyolországi edzőtábor) után, nagy kedvvel és reményekkel kezdte a hegyikerékpáros versenyidényt. A Svájc déli részén, az olasz határ közelében fekvő Monte Tamaróban kisebb műszaki problémával kezdődött a viadal, emiatt az alapos bemelegítésre nem maradt idő, de aztán Regina a technikás, hosszú emelkedőkkel és sziklás lefelékkel tarkított pályán egyre inkább belejött és a célba a 48 induló közül a 12. helyen érkezett meg. Minden szép volt tehát, 18 vk-ponttal a zsebben, a magyar korosztályos válogatott legeredményesebb tagjaként indulhatott haza. Aztán Milánóban megálltak tíz percre...

– Fényes nappal volt, délután három óra, egy forgalmas utcán parkoltak le a válogatott kocsijával, amit valakik pilanatok alatt kirámoltak – mesélte Regina édesapja és egyik edzője, Bruchner Tamás. – Elvitték a három versenybiciklit, és még jó, hogy csak ennyit, mert általában versenyzőnként nem egy kerékpárt viszünk. És ezeken kívül is minden mozdíthatót: kerékpáros és civil ruhákat, garminokat, szemüvegeket – egyszerűen mindent, Regina naplójáig és matek füzetéig bezárólag. Azt mondják, arrafelé ez így megy: a zsiványok cirkálnak a városban, keresik a jó zsákányt ígérő járműveket, a válogatott autója pedig a Hungary National Team felirattal felkeltette a figyelmüket. Betörték az egyik oldalsó szellőző fület, kinyitották az ajtókat, és pár perccel később ott se voltak.

A kár pénzben kifejezve is óriási, legalább 15 millió forintra tehető. A világkupa-szinten használt versenybiciklik ára 3,6 és 5,2 millió forint között mozog, és a pótolás sem könnyű, rendelni kell és hónapokba telik, míg megérkezik az új gép. És akkor még nem beszéltünk az egyéb felszerelésekről, kedvenc ruhadarabokról, vagy a bemelegítéskor, zenehallgatásra használt okoseszközről. Utóbbival kapcsolatban szomorú érdekesség, hogy eltulajdonítása után is küldte a jeleket jogos tulajdonosának: öt kilométerre volt a feltört csapatkocsitól. Erről természetesen szóltak az olasz rendőröknek is, ők azonban - nehezen érthető módon - nem "mozdultak rá" az információra.

További kellemetlenség, hogy a magyar szövetség a szállított felszerelésekre nem kötött biztosítást, ez pedig növeli a károsultakra nehezedő terheket.

– Öröm az ürömben, hogy rengetegen ajánlottak fel segítséget, versenyzők adnának tavalyi bicikliket, van ígéretünk az önkormányzattól rendkívüli támogatásra, illetve a ZKSE, a barátok és a család is megteszi, amit a lehetőségek engednek – folytatta Bruchner Tamás. – De így is nehezen térünk magunkhoz a sokkból. A jövő hétvégén már itt a következő vk-verseny és addig a nulláról legalább elfogadható szintre újra kell építenünk mindent, nehogy az eltulajdonított értékeken túl az a munka is kárba menjen, amit Regina csak az elmúlt előszezonban befektetett.