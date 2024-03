A keszthelyi Csány-Szendrey Általános Iskola három tanulója és két kísérő edzője vehetett részt a barbadosi korosztályos úszó nemzeti bajnokságon. A lehetőséget egy pályázat (Nemzeti Tehetség Program) biztosította. Gergely Cecília, Gelencsér Ajsa, Csala Véda Júlia a Keszthelyi Kiscápák Sport egyesület igazolt úszói, akik a Karib-tengeri ország bajnokságáról 9 arany- 3 ezüst- és 3 bronzérmet hoztak haza remek úszásokkal, nem egy számban egyéni csúcsokkal a BASA Long Course National Championships 2024 versenyen.

Az egzotikus ország természetesen lehetőséget kínált arra is a zalai fiataloknak és edzőiknek, hogy közelebbről is megismerjék, így a versenyek mellett fakultatív programokon is részt vettek. S ha már fiatalok, nagy élmény volt a Grammy-díjas barbadosi popsztár Rihanna szülőházát is meglátogatni, az esernyőiket pedig nyugodtan itthon hagyhatták, hiszen a karibi időjárás minden igényt kielégített.

A Keszthelyi Kiscápák SE targjainak eredményei:

Első helyezések: Csala Véda Júlia (100 m gyors, 200 m gyors, 200 m vegyes, 50 m hát), Gelencsér Ajsa (400 m gyors, 100 m hát, 200 m vegyes), Gergely Cecília (100 m hát, 200 m mell).

Második helyek: Csala Véda Júlia (50 m mell), Gelencsér Ajsa (200 m gyors), Gergely Cecília (200 m vegyes).

Harmadik helyezés: Gelencsér Ajsa (100 m gyors), 200 m mell), Gergely Cecília (50 m hát).

Edzők: Szántó Kata, Csala Tamás.