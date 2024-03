ZTE ZÁÉV-BKV Előre 7:1 (3485:3100)

Zalaegerszeg. Szuperliga, női mérkőzés.

Eredmények (elöl a hazaiak): Sabján 592-Pintér 489, Horváth K. 579-Soltészné 501, László K. 576-Sinkáné 471, Csurgai 590-Vitai-Berzsenyi 542, Végh-Soltész 601-Fekete 524, Molnár 547-Vonnák 573.

A mérkőzés esélyese a hazai csapat volt. A házigazdák magabiztosan érvényesítették a papírformát. A zalaiak számára az sem jelentett hátrányt, hogy két jó képességű játékosuk – Airizer, Gál – hiányzott. A hazai játékosok bizonyították, hogy mindig az a legjobb csapat, amelyik pályára lép. Baján János, a hazaiak mestere, a hölgyek által dobott kis híján 3500-as csapat fának örült leginkább.

Ifjúsági: ZTE ZÁÉV-BKV Előre 4:0 (978:692). Egyénileg: Korcsmáros 495, Koczfán 483.

Répcelak SE- ZTK FMVas 5:3 (3621:3607)

Répcelak. Szuperliga, férfi mérkőzés.

Eredmények (elöl a hazaiak): Danóczy 629-Horváth Z. 597, Tóth 633-Fehér Z. 627, Móricz 651-Kakuk 609, Somodi 578-Járfás Sz. 592, Bíró 560-Pintér 580, Molnár 577-Nemes 602.

A rangadón a hazaiak kezdtek jól, az első három játékosuk nyert, és faelőnyre is szert tettek. A folytatásban a vendégek a másik három meccspontot megszerezték, de a több ütött fával a vasiak nyertek. A ZTK ezúttal is hullámzó teljesítményt nyújtott, és a tavaszi idény során második rangadóját is elvesztette, és minden bizonnyal idén nem végez a dobogón. Az egerszegi csapat idei bajnoki szereplése csalódásnak mondható.

Ifjúsági: Répcelak SE - ZTK FMVas 1:3 (1028:1078). Egyénileg: Muszil 570, Kelemen 508.