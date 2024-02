Előbbi két viadal eredményeiről már beszámoltunk (Regina 10. és 7., Máté pedig 39., illetve 44. helyen ért célba a Benidormban, valamint Hoogerheide-ben), s most már túl vannak a vb-n is, ahol a 21., illetve 47. pozíció lett az övék.

– Nem voltam boldog a célba érkezés után, mert az első tízbe vártam magam – fogalmazott már itthon Bruchner Regina. – Egy éve ugyanezt a helyezést sikerült megszereznem a vb-n a juniorok között és nagyon szerettem volna, ha a fejlődésem helyezésben is megmutatkozik. Sajnos a körülmények nem kedveztek nekem: nagy eső áztatta a pályát, a mély sárban pedig úgy éreztem, hiába tekerek, nem halad a bicikli. Az ok egyértelműen az, hogy a legkönnyebbek között vagyok a mezőnyben és így a mély sárban folyton kipörgött a kerekem, nem tudtam leadni azt a teljesítményt, ami amúgy benne van a lábaimban. Nagyon csalódott voltam, de így legalább már megvan, hogy a felkészülés során mire kell különösen figyelni.

Bruchner Regina másodéves a junior (U19) mezőnyben, ahol tavaly is tartalmas nemzetközi szezont (vk-versenyek, Eb, vb) teljesített, így már sok rutinnal felvértezve állhatott az újabb kihívások elé. Endrédi Máté viszont újonc az utolsó utánpótlás korosztályban: úgy versenyez az U23-ban, hogy a 19 éves kort sem töltötte még be, miközben az ellenfelek közt 22 évesek is vannak.

– Rengeteget tanultam ezen a három versenyen, a mezőnybeli helyezkedésről, az erőm beosztásáról – mondta Máté. – Ez a korosztály az elit előszobája, a futamok alig különböznek „a nagyok” versenyeitől, az ellenfelek elképesztő erősek. Tartottam kicsit a mezőnyben a test-test elleni harcoktól, de összeségében nagyobb biztonságban éreztem magam, mint a fiatalabbak közt. Ott még sok a meggondolatlanság, a túlzott kockázatvállalás, míg itt már mindenki sokkal inkább vigyáz a másikra. A versenyek minden métere tanulságos volt, én is tudom, hol kell fejlődnöm.

A két kerékpáros elmondta: a versenyen nincs barátság, a pályán mindenki csak magával törődik, de a futamok között alakulnak kapcsolatok. Máté egy lengyel fiúra, Regina pedig egy szlovák lányra figyel különösen.

– Dorota Vojtiskovának hívják – mesélte Regina. – Követjük és kommenteljük a másik eredményeit, a versenyeken keressük egymást, a célban pedig már többször sírtunk együtt: volt, hogy az ő helyezésének örültünk, máskor pedig az enyémnek.

A két zalai fiatal számára most rövid pihenő következik: a cyclocross szezon véget ért, a mountain bike versenyek pedig még nem kezdődtek el. Néhány hét felkészülés után jönnek újabb nemzetközi és hazai viadalok – július második felében például a hegyikerékpáros országos bajnokság, amit a Green Zone-ZKSE rendez meg, az Alsóerdőn.