Mondjuk az első félidőben, annak is inkább az első részében nem sok jel mutatott arra, hogy a Zalakerámia ZTE KK idegenben megnehezítheti a Paks dolgát a férfi kosárlabda NB I. A-csoport 21. fordulójában rendezett találkozón. Puha kezdés, kihagyott helyzetek és büntetők, az összes „gyerekbetegsége” előjött megint a csapatnak, ami ebben a szezonban jellemzi. A második húsz percre aztán már karakteresebb játékot láthattunk, javult a védekezés, elérte azt is Matthias Zollner együttese, hogy a Paks, amely addig viszonylag komfortosan őrizte előnyét, már nyomás alá került.

A sportban a nyomás benne van, fontos tényező, hogy ki, miként tudja ezt kezelni. Nos, ebből jobban jött ki a Paks, de persze ehhez kellett olyan segítség is, ami a másik oldalról érkezett. Mert az, hogy 77-80-as egerszegi vezetésnél, amikor az ötpontos előnyért támad csapata, Oleksandr Mishula mire gondolhatott, amikor háttal a társnak akart egy labdát továbbítani, ezt nem tudjuk... A labda kiment, a Paks fellélegezhetett, jött az egyenlítés, meg az egylabdás befejezés. A „szerencsekerék” a végén hazai oldalon állt meg 90-88-nál. Ilyen előzmények után ez inkább elbukott meccs a ZTE KK szemszögéből, semmint a majdnem bravúr kategória. El is takarja a pozitívumokat, például azt, hogy a négy negyedből kettőt megnyert a ZTE KK, egyet meg döntetlenre hozott, hogy mínusz 17 pontról is volt tartása visszajönni, hogy Paige talán az eddigi legjobb meccsét hozta egerszegi színekben, és az is, amit Matthias Zollner a mérkőzés után mondott, hogy látja a fejlődést a csapaton.

A bajnokság állása

Fotó: Kerkai Attila

Viszont a fegyelmezetlenség és ennyi büntető kihagyása (9) nem fér bele, és most már kezd veszélyes lenni ez a játék. Mindössze két győzelemre van csak a ZTE KK a harmadik helytől, de két vereségre is már a sereghajtó pozíciójától. Erre mondják: ebből még bármi kijöhet – és ezen kellene most már valóban elgondolkodni... Az Oroszlány, a Kaposvár és a Honvéd is elkezdte a bravúrokat, biztos nem tett rosszat az önbizalmuknak.

Most kéthetes szünet következik a bajnokságban, az új játékos, Tristan Ikpe, aki szerdán még nem mutatkozhatott be, már itt van. Csak bízni lehet benne, hogy két hét alatt sikerül beépíteni a csapatba és hasznára lesz az együttesnek. Öt forduló marad az alapszakasz végéig és nem lesz sétagalopp egyik csapat számára sem.