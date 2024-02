Mindenesetre abban mindenki egyetért: az lenne az igazi, ha soha nem kellene az életmentő készülékhez rohanni és használni... Viszont,ha megtörténik a baj, akkor életet menthet az újraélesztéshez szükséges készülék. A Liszt Ferenc Általános Iskola igazgatója, Winklerné Fehér Lívia elmondta, az iskola dolgozói számára tartottak egészségügyi tanfolyamot és akkor vetődött fel, hogy jó lenne, ha a tanintézményben is lenne elhelyezve egy defibrillátor.

Winklerné Fehér Lívia (balról) és Dala Benadett, s tudják, közös érdekük volt, hogy legyen ilyen készülék a tanintézményben, ahol négyszáz gyerek tanul és sokan közülük röplabdáznak.

Fotó: Fehér Márk

Ebben volt segítségükre a ZTE Röplabda Klub, amely beszerezte a készüléket. Dala Bernadett, a ZTE RK elnöke elmondta, nem véletlen a sportklub kapcsolata az iskolával, hiszen az utánpótlásbázisuk döntő részét jelenti a tanintézmény és a mérkőzéseik, edzéseik helyszíne is. Heti kilenc edzést tartanak itt, plusz két tanórán kívüli testnevelés órán is zajlik a röplabda oktatása. A készülék beszerzése amiatt is indokolt volt, hiszen az iskolában négyszáz gyerek tanul, a sport révén szintén sokan fordulnak meg a létesítményben. Mint megtudtuk, Kajári Attila, az egerszegi tankerület vezetője megköszönte a ZTE RK-nak a felajánlást.

-A hatszáz ezer forint értékű készüléket ingyen bocsátottuk a tankerület rendelkezésére, amely pedig azt vállalta, hogy a törvény által megkövetelt éves ellenőrzés és hitelesítés költségét fedezi - említette Dala Bernadett.