A Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) által rendezett ünnepségen elhangzott, hogy negyedmillió nevezés érkezett diákolimpia tavalyi versenysorozatára, amelyen a résztvevők átlagosan 2 sportágban indultak el. A nevezési csúcsot Borsod-Abaúj Zemplén vármegye tartja, Pest vármegye és Budapest előtt, sportágakat tekintve pedig továbbra is az atlétika a legnépszerűbb a labdarúgás és a kézilabda előtt. A 27 sportági országos döntőre 18 ezren jutottak el, ahol összesen 4327 érmet osztott ki az MDSZ.

A szervezet idén is elismerésben részesítette azokat a pedagógusokat és intézményeket, akik kimagasló eredményeket értek el a versenysorozatban. Összesen négy kategóriában kerültek díjazásra a legjobbak. A legeredményesebb vármegyei, illetve budapesti testnevelő díját azok a pedagógusok vehették át, akik tanítványaikkal a legeredményesebbek voltak az országos döntőkön. Minden vármegyéből és a fővárosból is egy-egy pedagógus kapott jutalmat. A legeredményesebb iskola elismerés odaítélésénél szintén az elért eredmény volt a mérvadó. Ebben a kategóriában az általános-, közép- és a kis iskolák között is a három-három legjobbat jutalmazták. A díjakat a Magyar Tudományos Akadémián rendezettünnepségen Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár, valamint az MDSZ elnöke Balogh Gábor olimpiai ezüstérmes öttusázó adta át. Zala vármegyében a legeredményesebb testnevelő Szanati József , a Tófeji Kincskereső Általános Iskola pedagógusa lett, aki tanítványaival számos országos sikert is elért a diákolimpiai küzdelmekben. Az intézmények országos pontversenyében a kis iskolák kategóriában az eredményességi rangsorban a második helyezért a csesztregi Kerkai Jenő Általános Iskola szerezte meg.