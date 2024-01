A nagykanizsai Tungsram-sportcsarnokban szombaton tizedik alkalommal rendezik meg a Kustán és Társai Kupa nemzetközi öregfiúk teremlabdarúgó-tornát. A labda 8.20 órakor indul útjára, az ezúttal tizenegy csapatot felvonultató mezőnyben pedig a hagyományoknak megfelelően horvát és szlovén együttesek is lesznek. Lőrincz László szervező szerint legalább nyolc együttes van, mely a végső győzelemre is esélyes lehet. A résztvevők két csoportban kezdenek majd, a kör végén pedig a kieséses szakasz következik. A bronzmérkőzés várhatóan 18 órakor, a döntő pedig 18.30-kor kezdődik. A Kustán Kupának persze lesz vigaszága is, itt a harmadik helyért 17, az elsőségért pedig 17.30 órától játszanak az érintettek.