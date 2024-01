A 2022-ben alapított Lutra Kupa gyakorlatilag a megelőző években sikeresen megszervezett, majd jogutód nélkül hirtelen megszűnt Pannonia Superior versenysorozat folytatásának tekinthető, hiszen a részt vevő lőterek és a hozzájuk szorosan kapcsolódó egyesületek között is jelentős az átfedés. A Lutra Kupa öt önálló versenyből áll, ezek mindegyikét más helyszínen rendezik meg.

A nyitó fordulónak április 20-án a Veszprém vármegyei Uzsa ad helyet, ezt május 25-én az első zalai verseny követi, amit Zalalövőn, a Berúgsz-Jáger Team Lövész Egyesület lőterén tartanak. Június 15-én Gyenesdiásra, július 20-án a Vas vármegyei Kemenesmagasiba várják a sportág képviselőit, míg az utolsó versenyt augusztus 10-én, a Győr-Moson-Sopron vármegyei Ravazd községben, a Magyalosi lőtéren tartják.

A Lutra Kupa versenysorozatot ezúttal is hét kategóriában hirdették meg. Junior kategóriában a 25. életévüket még be nem töltött koronglövők indulhatnak, a veteránok versenyében pedig az 56 év felettiek vehetnek részt. A köztes életkorba tartozók számára három kategóriát – vadász, haladó és sport – nyitottak, illetve lesz külön női verseny is. Emellett az egyéni eredmények alapján a legjobb teljesítményt nyújtó csapatokat szintén díjazzák. A versenysorozaton minden 18. életévét betöltött, fegyvertartási engedéllyel, vagy 16. életévét betöltött, versenyzői jogosultsággal és edzői kísérettel rendelkező személy indulhat, függetlenül attól, hogy igazolt tagja-e egyesületnek. A versenykiírás értelmében az egyes helyszíneken 75 korongot kell a résztvevőknek teljesíteniük.