Az ÖKD nyerte a Kocsis Gábor Emléktornát

Az idén is megrendezték Csesztregen a Kocsis Gábor Emléktornát, melyre az idén 12 csapat adta le a nevezését. A labdarúgó emléktorna most is jó hangulatban zajlott és éles meccseket hozott.

Szombaton gyakorlatilag reggeltől estig pattogott a labda a csesztregi Kerkai Jenő Általános Iskola tornatermében, ahol két csoportban kezdődtek meg a küzdelmek. Késő délutánra kialakult a csoportok sorrendje és az első két együttes jutott az elődöntőbe,. Innen a győztesek kerültek a fináléba, a vesztesek pedig a bronzéremért csaptak össze. Nos, az idén a csesztregi ÖKD együttese nyert, miután a fináléban legyőzte a Cupi Csárda I,. együttesét. A bronzmérkőzésen a lenti Szekeres Pékség csapata nyert, a negyedik helyen pedig a szintén lenti Jogabonito végzett.

Különdíjak. legjobb kapus: Pető József (Cupi Csárda). Legjobb játékos: Polareczki Roland (Szekeres Pékség). Gólkirály: Őri Martin (ÖKD, 8 találattal).

A Kocsis Gábor Emléktornát a település polgármestere, Bedó Róbert zárta be azzal, hogy egy év múlva újra találkoznak majd a csapatok az újabb tornán.

