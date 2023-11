Zalakerámia ZTE KK – NKA Universitas Pécs 80-78 (20-25, 25-31, 17-19, 18-13).

Zalaegerszeg, 1350 néző. Jv.: Goda, Nagy V., Fodor.

Zalakerámia ZTE KK: Csátaljay 5/3, Hicks 17/3, Green 11/3, Tóth Á. 17, Ostojic 5. Csere: Lekunas 4, Simó, Németh Á. 2, Mishula 10/6, Csuti 3/3, Keller I. 6/6 Vezetőedző: Lubomir Ruzicka.

NKA Universitas Pécs: Kerpel-Fronius G. 7/3, Benke K. 5/3, Durmo 17/9, Luzaic 15/9, Hergel 2. Csere: Meleg 30/12, Scherer 2, Lados, Rátgéber. Vezetőedző: Goran Tadic.

Kipontozódott: Tóth Á. (40.).

Jó hangulatban készülődött a ZTE KK együttese és persze szurkolótábora is a péntek esti találkozóra, hiszen a kezdeti nehézségek után az egerszegi kék-fehérek a legutóbbi három találkozójukat megnyerték. Egy héttel korábban ráadásul Körmendről is győztesen tértek haza, csoda-e hát, hogy nem a búslakodás uralkodott péntek este sem az egerszegi sportcsarnokban...

A tegnapi vendég az újonc pécsi együttes volt, amely szerzett már skalpot ebben a bajnokságban, kettőt is, így az egerszegiek nem szerették volna félvállról venni az ellenfelet. És nem is vehették, hiszen a pécsi Rátgéber-akadémia láthatóan komoly iskolát adott a magyar fiataloknak. Védekezni biztosan sokat gyakoroltak, ez látszott a találkozó elején, meg aztán beesett három tripla is, és vezetett az NKA (7-13). Nagyon nem is engedett ebből a pécsi csapat, nála volt a vezetés, fizikálisan abszolút pariban voltak az egerszegiekkel (20-25). Az, hogy a ZTE KK-nak nem ízlett a vendégek stílusa, a második negyedben is érződött, hiszen nem tudta utolérni a pécsieket. Keményen dolgoztak a vendégek a mezőnyben, sokszor külső dobásokra kényszerítették a házigazdát, ami, ha nem ért célba, jöhetett az ellentámadás. A negyed közepén Csátaljay öt pontja kellett a fordításhoz (33-30), de a másik oldalon ott volt Meleg Gergő és Ibrahim Durmo, akik azért szépen termelték saját csapatuknak is a pontokat. Különösen Meleg, aki összehozott 21 pontot és 7 lepattanót az első félidőben. A vendégek egy ponttal vezettek is a szünetben.