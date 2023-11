Márton Gábor 2020. február és 2020. júliusa között volt a ZTE FC csapatának vezetőedzője, aki az élvonalba történő visszajutás után a csapatot bent tartotta az NB I.-ben (a feljutást kiharcoló dr. Dobos Barnától vette át a kék-fehéreket). Abban az évben aztán kitört a koronavírus-járvány, márciusban a bajnokságot félbeszakították. Amikor május végén újraindult a pontvadászat, a ZTE FC valósággal megtáltosodott. Az utolsó nyolc mérkőzéséből mindössze egy vereséget szenvedett és végül a 7. helyen fejezte be a 2019-2020. évi NB I.-et. Márton Gábort a nyáron megkereste a Fehérvár FC, s noha mindenki szerette volna, ha marad, inkább a fehérvári ajánlatot fogadta el.

Most viszont visszatér. "Nagyon jó érzés visszatérni, hiszen bár rövid időt töltöttem itt, de nagyon szép eredményeket értünk el, rengeteget kaptam az itteni emberektől, a szurkolóktól és a csapattól is. Bízom benne, hogy most is hasonlóképpen alakul az előttünk álló időszak és rengeteg közös sikert ünnepelhetünk együtt. Úgy gondolom, hogy az elvárások egyértelműek, hiszen a fő cél az, hogy a ZTE FC bent maradjon az NB I.-ben és a szezon végeztével a szurkolókkal együtt örülhessünk" - nyilatkozta Márton Gábor a ZTE FC honlapjának.

Természetesen mi is szerettük volna megszólaltatni az új szakvezetőt, de a klub sajtófelelőse kis türelmet kért Márton Gábor nevében, aki hétfőn, kinevezése után rögtön még nem szeretett volna nyilatkozni.

Sallói István, a ZTE FC sportigazgatóját viszont elértük, és elsőként azt kérdeztük tőle: miért esett a klub választása Márton Gáborra?

- A kialakult helyzetben azt kellett elsősorban szem előtt tartani, hogy ki illik leginkább ehhez a csapathoz - válaszolta a sportigazgató. - Márton Gábor korábban nemcsak eredményesen dolgozott nálunk, de a csapat a játékával kivívta a közönség elismerését is. Erényének tartom még, hogy képes gyorsan felmérni, hogy az adott helyzetben éppen milyen szerkezet, vagy felállás a legcélravezetőbb megoldás. Ezen kívül képes felszabadítani a játékosokat és most is ezt várjuk tőle, hiszen érzünk egyfajta görcsösséget is a csapaton. Amikor 2020-ban átvette a csapatot, akkor öt ponttal voltunk leszakadva a még bent maradó helyezéstől. Jelenleg azért a vonal felett vagyunk. Most is bízunk benne, hogy gyorsan rátalál a legmegfelelőbb megoldásra.

Sallói István azt is elmondta, hogy több edzővel is kapcsolatban voltak. Ahogy fogalmazott, folyamatosan figyelik az edzők teljesítményét is, hogy adott pillanatban, amikor váratlanul dönteni kell, kivel vegyék fel a kapcsolatot.

- A klub elsősorban magyar szakvezetőket szeretne alkalmazni - mondta Sallói István. - Nyitottak vagyunk arra is, hogy akár itt debütáljon valaki és emlékeztetnék rá: éppen Márton Gábor volt az, aki először a ZTE FC-nél ült NB I.-es csapat kispadján. De Boér Gábor is jó példa erre, aki a legfiatalabb élvonalbeli edző lett 2020-ban, amikor szerződtettük. Márton Gábor azt is elmondta, hogy bár sok helyen kipróbálta magát, szeretne hosszabb távon dolgozni valahol és mi is szeretnénk, ha nem lenne minden évben edzőváltás a csapatnál. Sokkal könnyebb úgy egy koncepciót kidolgozni, ha van állandóság, és abban bízunk, hogy ez a kapcsolat tényleg hosszabb távú lesz.

Amikor felmerült Márton Gábor neve, sokan úgy vélekedtek: amíg Sallói István a sportigazgató, addig Márton Gábor nem tér vissza Egerszegre... Három éve valóban volt egy szerencsétlen nyilatkozat, ami feszültséget keltett kettejük között, de Sallói István a felvetésre elmondta: ezt már rég lezárták.

- Tény, hogy volt köztünk feszültség, de hosszú távon mi mindig barátok maradtunk - mondta a sportigazgató. - Együtt voltunk még játékosként kint Izraelben és Márton Gabi a barátom lesz örökre. Volt egy vita, én is tettem olyan nyilatkozatot, amit nem kellett volna és ő is, de megtettem a bocsánatkérést. Azt gondolom, fontos hogy egy csapatnál a tulajdonos, az edző vagy a sportigazgató között legyen egyfajta jó viszony, de mondhatnám, hogy akár barátság is. Más nem fér bele. Felnőttek és profik vagyunk, mindent alárendelünk a ZTE érdekeinek.

A ZTE FC edzői stábjának végleges összetétele még képlékeny, de ez is kialakulhat gyorsan.