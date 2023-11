MTK Budapest–ZTE FC 2-0 (0-0)

Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, néző. Jv.: Káprály (Becséri, Horváth R.).

MTK: Demjén – Varju (Kosznovszky, 62.), Hej, Kádár, Kocsis G., Antonov – Kovács M. (Spalek, 62.), Végh – Thiam, Bognár, Molnár R. Vezetőedző: Horváth Dávid.

ZTE FC: Dombó – Huszti, Safronov, Evangelou, Csóka – Mim (Meshack, 46.), Sankovic, Bedi (Todoroski, 80.) – Croizet, Mance, Sajbán (Spoljaric, 65.). Vezetőedző: Boér Gábor.

Gólszerzők: Kocsis G. (60), Thiam (78.).

Sárga lap: Kovács M. (17.), illetve Huszti (44.).

A pénteki házigazda öt nyeretlen mérkőzés után fogadta azt a ZTE FC csapatát, mely létfontosságú győzelmet aratott a legutóbbi fordulóban a Kisvárda otthonában. A péntek esti találkozón nem voltak éppenséggel ideálisak a feltételek, hiszen a fővárosban is egész nap esett és a találkozó időpontjában szintén zuhogott. Ez a körülmény alaposan rányomta a játékra a bélyegét, inkább a küzdelem került előtérbe a vizes talajon. Az MTK a 21. percben a kapufát találta el, és nem is volt unalmas a meccs, hiszen zalaiak és a házigazda is törekedett a kezdeményezésre. Mim Gergely visszatért sérülése után a ZTE csapatába, a korábban megszokott aktivitással játszott. Némi fölényben futballozott a zalai együttes, miközben az MTK is vezetett veszélyes akciókat, de gól nem esett az első félidőben.

Boér Gábor, a ZTE FC vezetőedzője a hosszú sérülés után visszatért Mim helyett Meshackot küldte pályára, ezzel is szerette volna frissíteni együttesét. Az egerszegiek nyomás alá helyezték az MTK-t, de a kaput nem tudták bevenni. A fővárosiak viszont bármikor tudtak villanni, így a 60. percben egy jobb oldali szöglet után az ötösről Kocsis Gergő csúsztatott a hosszú sarokba, 1-0. A korábban a ZTE FC-ben is futballozó védő jól mozdult a labda felé, fejese védhetetlen volt. A kérdés az volt, hogy a ZTE képes lesz-e új lendületet vinni a játékába, de leginkább egy gól kellett volna számára, hogy reménye legyen pontot, vagy pontokat szerezni. Jött is a gól a 73. percben, amikor Huszti beadása után Mance fejelt a kapuba, de a VAR-vizsgálat kiderítette, hogy a ZTE támadójának a kezét is érintette a labda, ami így érvénytelen találat lett. A hosszú vizsgálat után mintha az egerszegiek fagytak volna le, és a 78. percben labdavesztés után a fellazult zalai védelmet kijátszva Thiam középről, 6 méterről helyezett a kapuba, 2-0. Ezzel gyakorlatilag reménytelen helyzetbe került a ZTE FC, hiszen a szakadó esőben egyre nehezebb lett a talaj, az MTK pedig érezhetően már az eredmény megtartására törekedett. A 90. percben aztán ismét a gólvonal mögé került a labda, de a VAR úgy ítélte meg, hogy Demjén még megmentette a labdát, mielőtt az teljes terjedelmében átjutott volna a vonalon. Az eset minimum véleményes volt, a játék folytatódott és nyert az MTK.

Az, hogy két góllal nem volt jobb a házigazda, ez biztos, ami viszont bizonyos, hogy két ZTE-gólt is elvett a VAR...