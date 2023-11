A ZTE FC honlapján jelentette be a az új szakvezető érkezését, aki 2020. február és 2020. július között volt a ZTE FC együttesének a vezetőedzője, és sikerrel tartotta bent a csapatot az élvonalban.

"Nagyon jó érzés visszatérni, hiszen bár rövid időt töltöttem itt, de nagyon szép eredményeket értünk el, rengeteget kaptam az itteni emberektől, a szurkolóktól és a csapattól is. Bízom benne, hogy most is hasonlóképpen alakul az előttünk álló időszak és rengeteg közös sikert ünnepelhetünk együtt. Úgy gondolom, hogy az elvárások egyértelműek, hiszen a fő cél az, hogy a ZTE FC bent maradjon az NB I.-ben és a szezon végeztével a szurkolókkal együtt örülhessünk" – nyilatkozta Márton Gábor a ZTE FC honlapjának.